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麥當勞少女疑遭性侵案不起訴 家屬律師聲明：研究後將再議
麥當勞去年傳出有少女打工疑遭性侵絕望輕生，士檢偵結因罪嫌不足不起訴處分，對此少女家屬律師團今午聲明，指家屬對不起訴處分感到震驚、哀痛，將於收到處分書後，與律師研擬意見，在法定期間依程序聲請再議，尋求救濟。
承萬法律事務所聲明如下：
一、家屬對於此不起訴處分表達震驚與哀痛，先前已盡力協助提供證據，唯當時被害人手機因落水損壞而難以還原。家屬將於收到不起訴處分書後，與本律師團隊研擬意見，於法定期間內依程序聲請再議，尋求救濟。
二、日前(4月2日)家屬收到台北市勞動局性別平等工作會評議審定結果，認為麥當勞違反性別平等工作法第13條第2項規定，未妥適處理相關內部申訴且未提供及時有效救濟管道。本案被害人雖已不幸往生，然相關職場性暴力問題以及友善性別工作環境之建立，仍須各界重視。
三、本案受到社會各界廣泛關注，相關資訊於社群、媒體中大量流通，家屬在痛苦情緒中仍然堅持為被害人爭取真相與公道，為此敬請各界保留空間及時間給家屬，如有相關事證願提供，請聯繫本案新聞聯絡人。
四、以上內容經本律師團與暖暖協會向被害人家屬確認後，代聲明如上。
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