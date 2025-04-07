麥當勞少女疑遭性侵「偵結不起訴」！業者：尊重結果

引起全台關注的麥當勞打工少女疑遭主管性侵案件，案經調查，士檢因認罪嫌不足，偵結不起訴處分。針對此結果，麥當勞也發表聲明，指出尊重檢方偵查結果，案件偵辦過程中均配合檢警偵查，有關這次事件引發各界的討論與賜教，均虛心接受。

全案源於，一名於麥當勞打工的少女，其母親在2024年底上網發文，指少女在麥當勞打工期間遭主管拉進監視器視線死角性侵十多次，少女身心崩潰，但因擔心失去工作、無法舉證，所以選擇隱瞞，雖在離職後報警揭發，但還遭遇投資詐騙、交友詐騙等憾事，最終少女於2024年11月6日結束生命。隨著新聞曝光，也引起全台網友的關注。經數個月的調查，士檢因認罪嫌不足，偵結不起訴處分。