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麥當勞打工少女控性侵輕生、罪嫌不起訴 麥當勞回應了
知名連鎖速食店17歲女員工輕生案，士林地檢署偵辦後，7日偵結，因認罪嫌不足，對排班主管李男偵結不起訴處分。對此，麥當勞回應，「尊重檢方偵查結果，案件偵辦過程中均配合檢警偵查，有關這次事件引發各界的討論與賜教，我們均虛心接受」。
麥當勞去年傳出有17歲少女打工時遭主管性侵，內部調查後認「性騷擾」成案，辭退涉案主管，少女後續仍絕望輕生，少女母親上網貼文揭露案情，請求司法早日給公道，引發社會關注。
麥當勞午間發出回應表示，「對於該員工的遭遇以及家屬的傷痛，我們感到不捨；目前持續透過管道，對家屬表達關懷，並願意提供必要的協助與支持」。
麥當勞先前公布的改善作為，包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率與強化性平教育，目前均積極推動中；並承諾，將以此事件為鑑，致力打造安全、尊重與友善的工作環境。
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