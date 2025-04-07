女病患做心電圖遭拉內衣碰乳頭 台大醫檢師提告駁性騷擾…無效！

台大醫院新竹分院魏姓醫檢師3年間替女病患施作心電圖檢測及抽血檢查時，徒手將她穿的運動內衣拉高至鎖骨，讓她的胸部裸露且還碰觸乳頭，女病患不甘心向醫院申訴，院方、新竹縣政府認定成立性騷擾，魏不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

女病患在刑事案件中表示，2022年9月2日到醫院做長新冠後遺症檢查，魏問她「今天穿什麼內衣，是運動型內衣還是鋼圈型內衣」？她回答「運動型」魏就說「鞋子不用拖，直接躺上去，上衣往上拉」。

女病患指控，她照魏的話做，接著魏開始以儀器黏貼她的腳、手，她全身被黏貼滿檢測儀器，此時魏突然直接將她的運動內衣拉到鎖骨的位置，讓她的胸部露點，過程中魏還觸碰到她的乳頭，她不知所措、來不及反應，很害怕，而且她確定魏「沒有戴手套」，刑事部分魏被判刑8月徒刑定讞。

女病患當天就向醫院申訴，醫院性騷擾防治及申訴處理委員會認定性騷擾成立，魏姓醫檢師提出再申訴，新竹縣政府性騷擾防治委員會也決議再申訴無理由，魏不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。