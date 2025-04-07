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女子報案後偶遇承辦警員遭性騷 新北檢起訴

中央社／ 新北7日電

新北市一名女子曾向新莊警分局某派出所報案指遭人跟蹤騷擾，她去年控訴，路上偶遇當時承辦案件的葉姓員警，卻遭葉男觸碰身體部位。新北檢近日依違反性騷擾防治法起訴葉男。

據了解，該名女子2023年到新北市政府警察局新莊分局某派出所報案，指遭人跟蹤騷擾，由葉姓員警承辦。根據起訴書，該名女子2024年11月間上午在派出所附近偶遇葉男，女子指稱葉男出手摟住她的腰部。

該名女子因而對葉男提出性騷擾申訴及告訴。新莊分局去年說明，經追查，葉男當時非服勤時段，聲稱拍女子腰間是想向對方打招呼，造成對方不適，深感懊悔並懇求原諒，曾委由父親與對方律師商談，但和解不成。

新莊分局指出，全案函報新北市政府警察局婦幼警察隊辦理審議，另涉刑事部分，函送台灣新北地方檢察署偵辦，並將涉案員警調整服務單位。

葉男在偵查中坦承有拍該名女子背部靠近腰部的部位，檢方依犯性騷擾防治法之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私部位罪嫌起訴。

性騷擾 警察

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