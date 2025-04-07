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海軍中士兩次朝女同袍伸狼爪 判刑丟工作提告爭權吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

海軍敦睦艦隊2023年遠航前停靠台中港，洪姓中士因招募業務認識女同袍，洪男卻趁兩人投宿旅館時涉嫌猥褻女同袍，還趁酒後性侵女方，洪最終被記4大過撤職，還被判刑5年10月，洪不服海軍處分打官司，高雄高等行政法院審理後，認定處分合理，駁回他請求。

洪男為海軍兩棲履車保修工廠中士，前年3月16日至18日，他與女同袍參與敦睦遠航國內環島行程，因艦隊停靠台中港，洪因招募業務需要與女方一同入住台中某旅館。

同年3月17日，洪男與女方和同袍一起吃飯後，女方先回旅館房間休息，洪男則在深夜，跑到她房間聊天，卻突然朝女方臉部親吻，並趁機撫摸她胸部、臀部，直到女方大力反抗才停止。

事隔約半年，同年8月5日凌晨2點，女方參與學弟聚會時，又碰上洪男，洪這次見女同袍不勝酒力，涉嫌強制猥褻得逞，事後女方不願隱忍，對洪提告猥褻、性侵，橋頭地院審理後，依現役軍人犯強制性交、猥褻等罪，合併判5年10月徒刑。

海軍則召開懲罰評議會，對洪予以記4大過處分並撤職。洪男不服處分，稱女方指控內容並無補強證據，且前後不一外，她第1次被侵犯後，仍正常與他互動、傳送訊息，還主動邀約他出遊，足見是兩情相悅，否認有違失行為，軍方處分違法濫權。

但高高行審理後，法官認為洪強制猥褻、性交已經地院判處有罪，軍方依規定召開會議，程序和過程均無不法，海軍依陸海空軍軍官士官任官條例、軍懲法及國軍性騷擾處理等規定做出懲處，並無違反比例原則，判決洪男敗訴，仍可上訴。

海軍洪姓中士趁敦睦遠航前猥褻女同袍，被判刑、撤職後提告爭取撤銷處分敗訴。本報資料照片
海軍洪姓中士趁敦睦遠航前猥褻女同袍，被判刑、撤職後提告爭取撤銷處分敗訴。本報資料照片

性侵 海軍 猥褻 遠航

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