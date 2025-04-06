超商外上演活春宮！長髮女跪地幫男服務 完事被摸頭「鼓勵」

有網友拍到高雄一間超商外，一對男女正上演活春宮。示意圖／Ingimage 男女情到濃時，就算想親熱也要看場合！網上流傳1條影片，顯示高雄1間便利店外，有1對男女在路邊當眾親熱，做出不雅舉動！畫面見到長髮女跪在地上，疑為男方口交，鏡頭一轉拍攝現場位置，再拍回2人時，他們已經分開，男方向女方摸頭和輕撥頭髮，相信在「讚賞」或「鼓勵」對方。

大量網友看片後直指「這麼心急」、「真溫柔」、「當便利店職員是觀眾？」、「在便利店上班都有戲看」。

相關影片在社交媒體瘋傳，片長約11秒，有網民指出，事發現場是高雄十全三路1間便利店外。片中可見，涉事便利店裝有落地玻璃，店內職員和顧客可以清晰見到店外情況，1對男女正在店外路邊靠近玻璃位置親熱，長髮女跪在男方面前，疑正為對方口交。

目擊者稍移鏡頭，拍攝現場環境，之後再拍向2人，只見他們已經分開，女方仍在跪地，男方則摸頭輕撫長髮，相信是在「讚賞」或「鼓勵」。

影片引來許多網民討論，「店員這樣都看不到？」、「回家去或者去賓館啦」、「報警啦」，亦有網友聲稱事件涉及「口交轉運」，但有關說法未能證實。

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文章授權轉載自《香港01》