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新竹色男迴轉壽司店偷拍女子如廁 側錄筆藏廁所遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹吳男涉嫌在知名連鎖迴轉壽司廁所內，放置側錄筆偷拍女生如廁性影像，一名女子發現有異報警。新竹地方法院審理後，依無故攝錄他人性影像罪將吳男判刑2月，易科罰金6萬元，並沒收作案用的側錄筆。

判決書指出，吳男於去年6月9日下午3時30分許，前往某知名連鎖壽司店，在未經他人同意情況下，將一支側錄筆暗中置於店內廁所。被害女子入內如廁時發現異狀，立即通報警方處理。

警方獲報後調閱現場監視器，並扣押側錄筆內的影像與蒐證照片等，發現吳男涉有重嫌，吳男也當場坦承犯行。

法官認為，吳男僅為滿足個人私慾而偷拍，如廁影像屬高度私密，其行為嚴重侵害被害人隱私權與人格尊嚴，且造成其心理陰影難以磨滅，罪行不可輕縱。

法官審酌，因告訴人無求償意願，憾未能達成和解，告訴人只請求從重量刑，考量吳男犯後態度尚稱坦承，最終依犯無故攝錄他人性影像罪，處吳男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，並沒收作案用的側錄筆。

新竹吳男涉嫌在知名連鎖迴轉壽司店廁所內，放置側錄筆偷拍女生如廁性影像（示意圖，非新聞當事人）。圖／報系資料照
新竹吳男涉嫌在知名連鎖迴轉壽司店廁所內，放置側錄筆偷拍女生如廁性影像（示意圖，非新聞當事人）。圖／報系資料照

偷拍 廁所 新竹 迴轉壽司

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