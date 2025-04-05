新竹色男迴轉壽司店偷拍女子如廁 側錄筆藏廁所遭判刑
新竹吳男涉嫌在知名連鎖迴轉壽司店廁所內，放置側錄筆偷拍女生如廁性影像，一名女子發現有異報警。新竹地方法院審理後，依無故攝錄他人性影像罪將吳男判刑2月，易科罰金6萬元，並沒收作案用的側錄筆。
判決書指出，吳男於去年6月9日下午3時30分許，前往某知名連鎖壽司店，在未經他人同意情況下，將一支側錄筆暗中置於店內廁所。被害女子入內如廁時發現異狀，立即通報警方處理。
警方獲報後調閱現場監視器，並扣押側錄筆內的影像與蒐證照片等，發現吳男涉有重嫌，吳男也當場坦承犯行。
法官認為，吳男僅為滿足個人私慾而偷拍，如廁影像屬高度私密，其行為嚴重侵害被害人隱私權與人格尊嚴，且造成其心理陰影難以磨滅，罪行不可輕縱。
法官審酌，因告訴人無求償意願，憾未能達成和解，告訴人只請求從重量刑，考量吳男犯後態度尚稱坦承，最終依犯無故攝錄他人性影像罪，處吳男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，並沒收作案用的側錄筆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言