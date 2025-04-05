網傳「麵包下藥」女子墾丁台灣祭遭性侵 警證實為假消息
台灣祭音樂會在墾丁舉辦，昨晚網路社群媒體瘋傳「女子參加台灣祭遭性侵」的貼文，內容為有女子在台灣祭會場中，吃下陌生男子所給麵包後遭性侵，不過警方查證後證實為誤傳，呼籲民眾切勿以訛傳訛，網路散播假消息恐觸法。
昨日有網友在網路社群貼文指出，「有一名高高、長髮、裸上身穿牛仔褲的男子，拿著一個麵包，他的麵包裡有下藥，我朋友吃了昏迷，認識的密我，抓到重賞，我說到做到。」
恆春警分局獲報後，立即成立專案小組進行偵辦，經專案小組逐一釐清被害人案發前後動向，並未發現有性侵情形，女子本人也否認遭到性侵。警方也聯繫貼文者，他表示自己人在北部，是因聽別人轉述，未經證實就貼文。
警方呼籲，在網路上謊報刑案者，將涉嫌違反刑法誣告罪及使公務員登載不實等罪嫌，請民眾千萬不可聽信謠言隨意傳播，以免誤觸法網。
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