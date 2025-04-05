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獨／續攤飲酒歡唱...人妻摩鐵醒來驚見全身光溜溜 撿屍男遭判3年10月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名人妻去年初應邀至餐廳參加聚會又至KTV續攤飲酒歡唱，隔天醒來驚見獨自一人躺在汽車旅館且身上一絲不掛，驚覺酒醉遭人性侵報警提告，撿屍的廖姓男子矢口否認犯行，新北地院日前依乘機性交罪判刑3年10月，可上訴。

判決指出，新北1名已婚育有9歲兒子的人妻，去年1月底晚間6時許，應友人邀約至餐廳參加聚會，3個多小時裡，先喝威士忌又改喝金門高梁，隨後又先前附近KTV續攤，繼續飲酒歡唱至深夜11時許，因酒醉無法行走，同行廖姓男子見狀，假意可幫忙送回家為由，卻叫計程車將人帶至汽車旅館性侵得逞。

人妻隔天上午酒醒，發現獨自一人躺在汽車旅館房間裡，且全身上下一絲不掛，加上下體有血絲，懷疑酒後遭人帶至汽車旅館性侵，打電話報警。

警方依汽車旅館入住登記名單及大門監視器畫面，查出廖姓男子涉案，而廖男到案後，矢口否認犯行，但檢警查出廖事後曾透過2人共同友人傳話，「真的對不起，讓你受傷了，請你高抬貴手，我很有誠意要跟你道歉，沒理由去辯駁，可否讓我們坐下來好好談談，能否用其他方式處理這件事情，我家裡只有我一個男生，請你讓我有機會盡孝道，真的很對不起。」

法官認為廖男利用受害人妻因酒醉無意識而不知抗拒之際，乘機性交得逞，不僅毫不尊重女性自主決定權，更造成對方身心受創，迄今不僅不認罪，且仍未賠償並取得和解原諒，日前依乘機性交罪判刑3年10月，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市1名人妻去年初應邀至餐廳參加聚會又至KTV續攤飲酒歡唱，隔天醒來驚見獨自一人躺在汽車旅館且身上一絲不掛，驚覺酒醉遭人性侵報警提告。圖為示意圖。(本報資料照片)
新北市1名人妻去年初應邀至餐廳參加聚會又至KTV續攤飲酒歡唱，隔天醒來驚見獨自一人躺在汽車旅館且身上一絲不掛，驚覺酒醉遭人性侵報警提告。圖為示意圖。(本報資料照片)

性侵 汽車旅館

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