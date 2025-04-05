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傳台灣祭長髮男發麵包下藥性侵女 警方：經查為誤傳
昨晚網傳有長髮男在台灣祭發麵包下藥性侵陌生女子，恆春警分局表示，經查為誤傳，並呼籲，謊報刑案為違法行為，切勿隨意傳播謠言。發文網友已刪除貼文。
有網友昨晚在社群平台上貼文表示，有1名長髮男子在台灣祭發麵包，女性友人吃下後昏迷且遭性侵。該網友目前已將貼文刪除，並表示，自己是因心急才發文，相信警察、不再發文作回應，「女生人沒事就好」。
屏東縣政府警察局恆春分局今天表示，於4日晚間獲報疑似遭性侵案，也發現有人在網路社群發布「女子參加台灣祭遭性侵」文章，獲報後相當重視，立即由分局長責成各單位組成專案小組進行偵辦。
恆春警分局指出，經專案小組逐一釐清，並未發現有可疑情形。分局聯繫貼文者稱，自己人在北部，僅是聽別人轉述才貼文。故此案是誤傳。
恆春警分局提及，已部署眾多警力在台灣祭會場保護民眾安全，並設置機動派出所，如發現不法民眾應立即報案，警方將於第一時間處理。另呼籲，網路不是法外之地，謊報刑案者將涉嫌違反刑法誣告罪及使公務員登載不實等罪嫌，民眾千萬不可聽信謠言隨意傳播，以免誤觸法網。
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