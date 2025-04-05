色男索11歲女童裸照恫嚇「不乖乖拍就外流」 下場判7年10月

趙姓男子上網認識11歲國小女童，利用她年幼、涉世未深誘騙拍裸照，還恫嚇「不乖乖拍給我就外流」，女童嚇到配合但趙仍一再威脅索照，曝光後趙瞎扯不知對方未滿12歲；法院不採信，以他其戕害女童身心，依兒少性剝削條例判他7年10月，可上訴。

檢警調查，趙男2023年9月透過線上遊戲傳說對決認識女童，聊天過程先是引誘她自拍鎖骨照片，後又恐嚇若不拍攝裸露性影像，就要將剛剛的照片外流。

女童被嚇到不知如何是好，只能依趙男要求再拍自己全裸照給對方，但趙男卻不罷休持續脅迫她繼續拍，女童身心煎熬最後向爸爸坦承此事才曝光，警方獲報持搜索票赴趙位於台南住處搜索逮人，當場查扣他作案用的3支手機。

台中地院審理時，趙矢口否認有脅迫女童拍裸照，辯稱不知對方是未滿12歲的兒童，自己確實有收到她拍的全裸照片，但沒印象她有說過未滿12歲。

女童則說，和趙男互加IG聯繫，對方知道她年紀，因為一開始聊天時趙就問她幾歲，就跟對方說快要12歲，且她IG有穿著國小制服照片、貼文也都是跟學校相關，傳照片前也有說自己是學生。

法院認為，女童未滿12歲發育未完全，趙男除和她文字訊息還有通話、收到裸照，均可輕易知悉對方是兒童，且趙還ㄧ再脅迫說「你如果不信我，就只能被外流」、「ㄧ邊是乖乖拍給我的，我就沒外流」、「另一邊向你現在這樣的，我就直接外流了。」

女童則哀求說，「求你了」、「不要，我不想被外流，拜託不要這樣」，可見趙利用女童閱歷、社會經驗不足加以威脅，不採信趙辯詞。