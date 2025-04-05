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都找15歲女網友開葷 新北2男挨告因1事下場大不同

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市莊姓男子和吳姓男子2人，去年9月各自邀約年僅15歲女網友見面並發生性行為後挨告，2人均認罪坦承犯行，吳男因與受害少女及家屬達成和解，獲處分緩起訴，莊男則依對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪嫌起訴。

判決指出，莊姓男子去年9月6日開車載首次見面15歲女網友至板橋區1間汽車旅館過夜，未違反少女意願，2人發生性行為；吳姓男子則是去年9月25日邀初見面的15歲女網友至板橋住處共度春宵，合意發生性行為，2名少女母親都因女兒夜不歸宿，事後察覺有異報警提告。

吳男到案後坦承犯行並與少女及家屬達成和解，少女及其家屬於今年1月初依調解筆錄撤回告訴，檢察官認為吳男經此已應知有所警惕，日前處分緩起訴1年，但須參加6小時法治教育課程；而莊男部分，因受害少女家屬堅持提告，檢察官日前依對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪嫌起訴。

新北市莊姓男子和吳姓男子2人，去年9月各自邀約年僅15歲女網友見面並發生性行為後挨告。示意圖／Ingimage
新北市莊姓男子和吳姓男子2人，去年9月各自邀約年僅15歲女網友見面並發生性行為後挨告。示意圖／Ingimage

性行為 未成年

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