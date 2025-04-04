兒少性影像去年364人受害 衛福部籲留意線上軟體詐騙

創意私房案件引發全台對兒少性影像議題關注，衛福部統計，去年一年之內，就有364位兒少性影像受害者，占總體性影像申訴案件比率35%，依加害、受害人兩造關係區分，以網友關係為最大宗，占比逾6成。衛福部保護司提醒，性影像最有效預防方式為「不要拍攝」，呼籲家長多留意孩子在家中使用電子產品情況。

衛福部性影像處理中心統計，2024年全年性影像處理中心共受理1928件性影像申訴案件，受害人數達1040人，其中兒少就有364人、占35%。若依年齡層區分，受害者年紀多為13至34歲間，其中13至17歲共342人受害，占比32.9%為最高，其次為18至24歲，占比32.3%。

衛福部積極透過性影像防治中心，幫助性影像下架，目前也正研擬找國內廠商開發網路爬蟲系統，藉人工智慧找出流竄網路的兒少性影像內容加以移除，但衛福部保護司長張秀鴛表示，性影像防治根本是不要有影像產生，一旦影像遭上傳，只能透過下架「治標」，卻不能治本，衛福部與教育部將透過各級學校教育，強化兒少對性影像防治意識。

隨電子產品發展，國人幾乎人手一機，許多家長更是把平板電腦當成「電子奶嘴」使用。張秀鴛提醒，網路世界陷阱多，許多交友平台、遊戲軟體，成為犯罪溫床，孩子以為只是玩遊戲，實際上卻遭脅迫，或陷入性影像詐騙困境。