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獨／約妹網咖聊天 男硬上事後辯「對方害羞」判3年6月
馬姓男子前年約年輕妹子至新北市網咖吃東西聊天後，趁包廂內僅2人共處一室，不顧女子出言拒絕仍強行親吻後霸王硬上弓性侵得逞，事後藉口「以為妳是害羞」企圖誤導對方想法，新北地院日前依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。
判決指出，家住在雲林的無業馬姓男子2023年9月初，在新北市街頭搭訕1名年輕妹妹，互留手機通訊軟體Line後，常透過Line互傳訊息聊天，同年9月8日，馬男再度北上找出租房子，與年輕妹妹相約在新北市1間網咖第2度見面後，再一起去看房子。
年輕妹妹不疑有他，當天下午2時午依約現身，一起在網咖吃東西聊天，馬趁包廂內僅2人共處一室，不顧女子出言說「不要」以示拒絕，仍遭馬強行親吻摸胸後霸王硬上弓性侵得逞。
「明明有跟你說我被嚇到了，會害怕，還說不要。」馬男也僅四兩撥千斤地回說，「我沒有聽懂妳在講什麼，我有聽到妳說妳會害羞，我想害羞可能是女生比較矜持，害羞是正常反應阿！」企圖以哄騙或是安撫方式帶過，而不願意正式回應對方的質問。
年輕妹妹遭性侵後，擔心說馬上要離開包廂會惹怒對方動手危及安全，機警將2人上述對話全部錄音保全證據，且耐著恐懼的心，依先前約定陪著看完房子才敢與馬男分手，離開後立即找朋友陪同至警局報案提告。
隔幾天馬男以Line傳訊說，「那天會錯意是我不好，也許是我空窗一段時間才會這樣，但我沒有騙你的意思，這短時間也是真的想認識妳才跟妳聊天。」受害女子則回覆，「我說了不要你也沒停止，還約束我的行動，空窗是可以強姦的理由嗎？」
馬男於警詢及檢方偵查時均否認犯行，法官認為馬男為一己私慾，不顧受害女子的性自主決定權，違反其意願，致使女子身心受創，實不可取，日前依強制性交罪判刑3年6月，仍可上訴。
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