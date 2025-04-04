快訊

「抱歉來晚一天」美課我32%關稅 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

妻被迫下海養活子女…拋家夫如今年收入僅百元 伸手討扶養費遭拒

最重判死刑！南韓尹錫悅下台後將面臨內亂罪審判

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／約妹網咖聊天 男硬上事後辯「對方害羞」判3年6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

馬姓男子前年約年輕妹子至新北市網咖吃東西聊天後，趁包廂內僅2人共處一室，不顧女子出言拒絕仍強行親吻後霸王硬上弓性侵得逞，事後藉口「以為妳是害羞」企圖誤導對方想法，新北地院日前依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

判決指出，家住在雲林的無業馬姓男子2023年9月初，在新北市街頭搭訕1名年輕妹妹，互留手機通訊軟體Line後，常透過Line互傳訊息聊天，同年9月8日，馬男再度北上找出租房子，與年輕妹妹相約在新北市1間網咖第2度見面後，再一起去看房子。

年輕妹妹不疑有他，當天下午2時午依約現身，一起在網咖吃東西聊天，馬趁包廂內僅2人共處一室，不顧女子出言說「不要」以示拒絕，仍遭馬強行親吻摸胸後霸王硬上弓性侵得逞。

「明明有跟你說我被嚇到了，會害怕，還說不要。」馬男也僅四兩撥千斤地回說，「我沒有聽懂妳在講什麼，我有聽到妳說妳會害羞，我想害羞可能是女生比較矜持，害羞是正常反應阿！」企圖以哄騙或是安撫方式帶過，而不願意正式回應對方的質問。

年輕妹妹遭性侵後，擔心說馬上要離開包廂會惹怒對方動手危及安全，機警將2人上述對話全部錄音保全證據，且耐著恐懼的心，依先前約定陪著看完房子才敢與馬男分手，離開後立即找朋友陪同至警局報案提告。

隔幾天馬男以Line傳訊說，「那天會錯意是我不好，也許是我空窗一段時間才會這樣，但我沒有騙你的意思，這短時間也是真的想認識妳才跟妳聊天。」受害女子則回覆，「我說了不要你也沒停止，還約束我的行動，空窗是可以強姦的理由嗎？」

馬男於警詢及檢方偵查時均否認犯行，法官認為馬男為一己私慾，不顧受害女子的性自主決定權，違反其意願，致使女子身心受創，實不可取，日前依強制性交罪判刑3年6月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

性侵

延伸閱讀

新北公園條例遭疑推責 景觀處：裁罰仍由主管機關負責

獨子性侵親妹 雙親偏袒…他每周返家吃飯違反保護令達1年

愛愛後頭上會有詭異紅線！男星說謊當場社死　「神顏天菜」李洙赫19禁新劇傳好消息

古人也玩社群？不只Threads發廢文，還能LINE來LINE去！

相關新聞

獨／約妹網咖聊天 男硬上事後辯「對方害羞」判3年6月

馬姓男子前年約年輕妹子至新北市網咖吃東西聊天後，趁包廂內僅2人共處一室，不顧女子出言拒絕仍強行親吻後霸王硬上弓性侵得逞，...

台東已婚男解說員涉性侵未遂 地院判緩刑3年

在台東從事導覽工作的年輕已婚男解說員，涉嫌送酒醉女性友人回家時性侵未遂，台東地方法院判處1年2月徒刑，緩刑3年，可上訴

南投安親班狼師性侵女童 上訴改認定未遂…刑度減半

南投陳姓男子經營未立案安親班，卻對年僅國小2年級女童伸郎爪，在班上摸胸、下體，還刻意拿課本擋住，南投地院一審以他有指侵，...

獨子性侵親妹 雙親偏袒…他每周返家吃飯違反保護令達1年

新北市男子前年性侵親妹，收到法院保護令禁止靠近受害妹妹住處50公尺，竟每周返家1次長達1年，嚴重違反保護令規定，新北地檢...

高雄男當皮條客專營「幼齒ㄟ」 2少女被逮反替他求情盼輕判

高雄市一名黃姓男子2021年到2022年期間，為賺錢當起皮條客，專營幼齒少女下海，媒介2名未成年少女賣淫，因未成年少女價...

獨／桃園調查官約少女開房間口交、拍性愛照 賠40萬獲緩刑

調查局桃園市調查處廖姓調查官上網認識少女，雙方交往上旅館開房間，要對方幫他口交、還拿手機拍照，事後少女向老師述說才曝光；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。