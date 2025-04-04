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獨子性侵親妹 雙親偏袒…他每周返家吃飯違反保護令達1年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市男子前年性侵親妹，收到法院保護令禁止靠近受害妹妹住處50公尺，竟每周返家1次長達1年，嚴重違反保護令規定，新北地檢署日前依違反保護令、兒少法及強制性交罪嫌起訴。

起訴指出，新北市1名成年男子2023年3月中，趁當時年僅16歲妹妹獨自一人在房間打電腦之際，強行撫摸胸部並性侵得逞，新北法院同年9月中核發為期2年保護令，禁止男子靠近親妹住處50公尺。

該男子同年10月中收到法院保護令，因雙親偏袒身為獨子的哥哥，自2023年10月中至2024年9月初，於每周假日1次的頻率回到親妹住處，與全家人一起共進晚餐，嚴重違反保護令規定。

檢警調查，該名男子早在2019年至2020年間，就曾因出手猥褻2名親妹妹，2女曾為新北市政府社政單位介入另行安置，但該男子不思悔改仍再犯，新北市政府去年獨立提起告訴，新北檢方日前依違反保護令、兒少法及成年人故意對少年強制性交罪嫌起訴。

新北市男子前年性侵親妹，收到法院保護令禁止靠近受害妹妹住處50公尺，竟每周返家1次長達1年，嚴重違反保護令規定，新北地檢署日前依違反保護令、兒少法及強制性交罪嫌起訴。示意圖／Ingimage
新北市男子前年性侵親妹，收到法院保護令禁止靠近受害妹妹住處50公尺，竟每周返家1次長達1年，嚴重違反保護令規定，新北地檢署日前依違反保護令、兒少法及強制性交罪嫌起訴。示意圖／Ingimage

保護令 妹妹

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