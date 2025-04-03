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高雄男當皮條客專營「幼齒ㄟ」 2少女被逮反替他求情盼輕判

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名黃姓男子2021年到2022年期間，為賺錢當起皮條客，專營幼齒少女下海，媒介2名未成年少女賣淫，因未成年少女價碼高，黃男每次性交易都能從中抽成4000元，遭警方逮捕送辦後，2少女還為黃男求情希望法官輕判。橋頭地院依違反兒少性剝削條例判他2年有期徒刑，併科罰金4萬元。

判決書指出，黃男2021年11月到2022年3月期間，透過網路聊天室「UT」媒介12歲以上、18歲以下少女賣淫，先替未成年少女小妍（化名）找客人，黃男再負責當馬夫，把小妍接送到高雄市某汽車旅館與客人性交易，黃再從中每次抽4000元，至少替小妍介紹4單生意。

後來又有另一名家境不好的少女小晴（化名）也找上黃男，希望黃男能幫她，黃男同樣替小晴在UT聊天室上找不特定的男客人，再負責將小晴接送到汽車旅館與男客人發生性關係，黃男依舊以每次4000元為代價抽佣。

黃男至少為小妍及小晴媒介8次性交易，共賺進3萬2千元佣金，但媒介少女賣淫行為很快就曝光遭逮，被桃園市警局婦幼隊查獲後向高雄地檢署報告，再轉報橋頭地檢署偵辦。

黃男在偵查過程中始終否認犯行，但遭起訴後到開庭時便全招，不但坦承犯行，還當庭主動繳回性交易獲得佣金3萬2千元，且法官審理過程中，2名少女還向法官遞陳述意見狀，表示已經與黃男和解、願意給黃男改過自新機會，希望法官從輕量刑。

法官調查，2名少女都因經濟困難才找上黃男，希望黃男能夠替他們媒介賣淫，考量案發後2名少女也已回歸社會，生活步上正軌，黃男犯後態度良好且沒有前科，因此法官認為黃男犯行還不算罪大惡極。

橋頭地院法官審酌黃男犯行，決定依意圖營利而媒介使少年為有對價性交行為罪，判處他2個1年8個月有期徒刑，合併應執行有期徒刑2年，併科罰金4萬元。

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

性交易 未成年 高雄市

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