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獨／桃園調查官約少女開房間口交、拍性愛照 賠40萬獲緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

調查局桃園市調查處廖姓調查官上網認識少女，雙方交往上旅館開房間，要對方幫他口交、還拿手機拍照，事後少女向老師述說才曝光；法院審酌，廖侵害少女身心、隱私，但賠償40萬元和解，認情堪憫恕減刑後依兒少性剝削罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

台中地檢起訴指出，廖姓調查官2023年10月在網路交友軟體認識少女，同年10月21日約對方到雲林旅館開房間，並經少女同意替他口交，還趁性行為時未違反少女意願，拿她的手機拍下2張口交照片。

廖男當晚6點多，又要求少女透過Google雲端硬碟方式，將2張照片提供給他觀看。後來少女向學校老師陳述這件事，並經學校通報社政單隊，再轉由台中市警局婦幼隊處理才曝光。

台中地院審理時，廖男均坦承不諱，與少女指證相符，並有相關對話、照片等可佐。法院指出，廖所犯兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年之性影像罪，是法定刑1年以上7年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金，不可謂不重。

法院認為，廖的行為造成少女身心健全受害，但少女替他口交時，彼此是男女朋友關係，堪認他是出於一時衝動，欠缺審慎思慮，再考量拍攝影像過程手段平和，也沒傳送他人，認為其惡行非重大。

法院也說，廖男犯後坦承，已和少女父母成立調解、給付40萬元賠償，可見已展現認知自身行為不當、彌補犯罪的誠意，審酌上情認為就算判最輕1年仍過重，依刑法第59條予以減刑。

由於檢察官起訴時主張，廖男是調查局桃園市調處的調查官，為公務員，應依兒童及少年性剝削防制條例第41條加重其刑。

法院認為，廖男是下班時間涉案，並非執行職務期間所為，且全無利用公務員身分犯案，認為不應加重其刑。

法院說，廖男危害少女身心、隱私，但犯後坦承和解，態度尚佳，考量他犯罪手段、目的及動機，月收入8萬元等經濟智識程度，依拍攝少年之性影像罪判他6月，緩刑2年，期間保護管束。

調查局桃園市調查處廖姓調查官，約少女開房間口交、拍照，事後賠償40萬元和解，法院依拍攝少年之性影像罪判他6月，緩刑2年。記者曾健祐／攝影
調查局桃園市調查處廖姓調查官，約少女開房間口交、拍照，事後賠償40萬元和解，法院依拍攝少年之性影像罪判他6月，緩刑2年。記者曾健祐／攝影

公務員 性剝削 房間 桃園 隱私

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