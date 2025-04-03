高雄女受Me too事件鼓舞 提告7年前被整復師性侵獲勝

高雄市一名女子小麗（化名）多年前因滑倒尾椎受傷，2016年接受蘇姓整復推拿師整骨，未料蘇姓整復師以調整尾椎、恥骨為由，將手指插入小麗的肛門，小麗事發7年後受「Me too事件」啟發鼓起勇氣提告。示意圖／本報資料照片 高雄市一名女子小麗（化名）多年前因滑倒尾椎受傷，2016年接受蘇姓整復推拿師整骨，未料蘇姓整復師以調整尾椎、恥骨為由，將手指插入小麗的肛門，小麗事發7年後受「Me too事件」啟發鼓起勇氣提告，法官判蘇姓整復師是「假整復之名而為性侵之實」依強制性交罪處4年6月有期徒刑。

判決書指出，小麗2016年10月間因下大雨滑倒跌坐在地，導致尾椎受傷錯位，因此在父親友人介紹下，接受蘇姓整復推拿師（蘇男）整骨，但整骨過程中蘇男提到為了替小麗矯正尾椎，因此需要將手指插入肛門抓尾椎骨，在徵詢小麗同意後，蘇男便開始治療。

小麗提到，事先她有先詢問蘇男插入肛門矯正尾椎會不會痛，但蘇男向她稱「只要舒服並且達到高潮的感覺就不會痛」，她才同意療程，並約在租屋處治療，當下男友也在房間外等候，但整骨當天不知蘇男所謂「高潮」為何，蘇男用手指在她肛門進出數次、約5到10分鐘，她向蘇男表達不舒服，蘇男卻未停手，反而稱「就像高潮一樣，怎麼會覺得不舒服」。

蘇男之後又替小麗矯正恥骨，要求小麗在床上雙腿屈膝張開，撫摸小麗的陰蒂，還問小麗舒不舒服，小麗當下警告蘇男要求蘇男不准將手指放入陰道，過程持續約5到8分鐘。

蘇男辯稱，調整尾椎本來就要把手指伸進肛門，療程都有事先告知也徵得小麗本人同意，他沒有搓揉小麗的陰蒂，但過程中確實有以手指抹潤滑液插入小麗肛門調整尾椎，但治療時因手指會沾染糞便，不可能再去摸小麗的下體。

小麗出庭時回憶，事發時她被蘇男觸碰就知道絕對不是在做診治「那絕對是一種侵犯，那絕對是在吃我豆腐，他當下還露出噁心的微笑」並證稱蘇男當下還叫她閉眼不要看。

2023年5月台灣社會因民進黨工職場性騷擾案件引發「Me too」運動，不少女性站出來指認在職場受性騷擾、性侵，小麗也在當時因看了相關事件及「Me Too」事件相關紀錄片啟發，因此在6月決定鼓起勇氣向警方報案提告。

小麗稱事發後她一直在內心說服自己那只是整骨療程，事發當時因為覺得羞恥才沒報案，但仍持續有心理陰影，她看了相關新聞報導後，更向家人表示「我早點站出來，就不會有更多人受害」。

高雄地院法官審理後認為，蘇男以民俗療法的名目行性交、猥褻之實，對被害人強制性交、猥褻，構成利用權勢性交、猥褻要件，認定蘇男假裝以調整尾椎及矯正恥骨為由，違反被害人意願強制性交，依妨害性自主判蘇男4年6個月有期徒刑。