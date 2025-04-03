孕妻將臨盆 國中生教組長藉口躲雨…摩鐵性侵16歲女遭訴

新北市1名國中生教組長3年前不顧孕妻即將臨盆，還邀已畢業16歲女學生外出用餐溜冰，藉口躲雨帶至汽車旅館涉性得逞，事後還否認犯罪，新北地檢署日前依強制性交罪嫌起訴。

起訴指出，這名男子任職新北市某國中生教組長，2022年6月底，不顧已懷孕妻子即將臨盆，還邀約該所國中剛畢業的16歲少女外出，先至藏壽司用餐，又至國民運動中心溜冰。

「我有推他說不要，他可能認為我是害羞，並沒有停止」、「事後覺得很噁心，感覺自已被侵犯了。」當天下午2時許，因下起大雨，該名組長藉口要躲雨將人帶至汽車旅館，不顧少女出言反對仍強行性侵得逞，女學生因受到性侵害，直到上高中開學後在學校接受輔導提到此事才曝光。

該名生教組長於警詢及檢方偵查時，均否認犯行，表示2人僅去藏壽司用餐吃飯，溜冰後就送返家，強調沒去汽車旅館；檢方依據受害少女曾向親人及學校輔導老師透露被性侵害等事證，不採信生教組長的說詞，認定女學生確實曾性侵害。