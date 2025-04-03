前夫Motel內企圖硬上 女寧願自戕也不屈服

桃園J姓男子，去年清明連假以孩子為藉口「有事要談」，將曾為10年夫妻的前妻載至Motel，不顧她厲聲拒絕、掙扎抗拒，企圖以身型逼她就範，直到女子取出隱藏刀片自戕，他才罷手，桃園地院日前審結，將J姓前夫依強制性交未遂罪判徒刑2年6月，可上訴。

犯罪事實指出，J男與前妻曾是配偶，2人是家庭暴力防治法規定的家庭成員關係。2024年4月6日清明連假的周六下午3點，將前妻載至桃園市桃園區某汽車旅館內，動手將她推向床上並以身體壓在前妻身上，不顧她說不要、掙扎、推開等抗拒舉動，仍親吻前妻的脖子、胸口，並以雙手欲將她的上衣脫掉，以強暴方式試圖對她進行性交，後經前妻持隱藏刀片自戕，J男才停手而性侵未遂。

被告J男審理時，坦承那個時間有搭載前妻至汽車旅館，且於汽車旅館房中裸身與前妻相處，但他矢口否認有強制性交犯行，並以「進房後就放水準備洗澡，浴缸放水期間在浴室裡問前妻在案發前一天為何要將小孩丟在家，她情緒激動講話大聲，我沒穿衣服從浴室出來跟她說為何做錯事還不承認，前妻就拿刀要自殘，我趕緊把刀搶過來，後來我們雙方情緒比較緩和就討論小孩教養、雙方家庭和情感的問題，我沒有要對她強制性交等語」來辯稱。

法官根據J男供詞，依供述內容，除了否認欲對前妻強制性交外，承認當日確有裸身接近前妻與她有肢體接觸、女子的確有持刀自殘、之後曾討論小孩扶養、家庭及感情問題等事，顯見女子的所有指證並非杜撰，此外，雙方曾為結婚近10年配偶關係，即便已離婚，女子對被告並無任何仇恨，因被告離婚後仍一再聯繫表達思念感情時，女子有婉言拒絕並稱婚姻已結束，可見女子的證述已堪採信。

法官參考女子證詞說，她於2023年10月搬出被告J姓前夫住處後，就再也沒和前夫一起過夜，雙方也無再有過性行為，被告卻於2024年農曆年間向她表示「我就是迷戀妳的身體」、「我只想跟你打炮」等語，足證被告於本案帶她至汽車旅館又不解釋原因，且根據被告車輛行車軌跡可見行駛路段曾經過親子咖啡廳、麥當勞、星巴克等適宜談論事項地點，但被告均未停車，反而選擇汽車旅館與前妻獨處，這就是想和她發生性行為才會做此選擇，也證明被告對前妻的確有強制性交的主觀犯意。

合議庭審酌，被告J男與被害女子曾為夫妻，卻為了滿足自己私慾，完全不顧過去夫妻情分，也忽視前妻明確表達抗拒之情，而對她施加犯罪行為，導致她身心受創，嚴重損害她的人格發展、身體健康及性自主權，被告的行為應受到譴責。

此外，被告犯後矢口否認，既未向前妻道歉，也沒有賠償任何損害，完全無悔改之意，被告犯後態度既無悔改，也未採取任何補救措施減輕傷害，考量被告的犯罪動機、目的、手段，及他的前科素行，從事業務、月薪5萬餘元，已離婚育有3小孩等情狀，量處適當之刑。