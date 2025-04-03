聽新聞
0:00 / 0:00
Fans17藏3萬兒少性影像 10人起訴
網路成人片平台「Fans17」被控擁有三萬一千片兒童及少年性影像、七十萬人次會員，獲利七三二五萬元。橋頭地檢署昨依兒少性剝削防制條例，起訴負責人蔡孟翰、蔡信宏、葉昌圳及影像創作者等共十人，請求法院從重量處四至五年有期徒刑，宣告沒收犯罪所得。
檢方調查，蔡孟翰、蔡信宏兄弟與爆料公社負責人葉昌圳共同經營柏讚科技、網紅指數公司，租用網域架設Fans17平台，由蔡孟翰掛名平台負責人及擔任網紅公司董事長、蔡信宏擔任柏讚科技董事長、葉昌圳擔任平台運營工程師及柏讚科技董事，雇用阮姓主管、蘇姓小編分別擔任網紅公司行銷長、廣告主管兼會計，在平台販賣兒少性影像。
Fans17利用創作者張貼影像及文章，招攬付費會員，創作者拿九成利潤，平台抽一成，民眾不用加入會員就可看到影像，加入則可瀏覽更多影像。
衛福部影像處理中心五度發函通知Fans17，下架兒少性剝削、妨害性隱私及不實性影像，平台仍讓創作者持續上傳，甚至透過帳號推薦吸引訂閱會員。
Fans17去年底被封網查禁，檢方查扣三萬一千片兒少性影像，凍結或停止支付平台提供創作者報酬，查出會員七十萬人次，賺取訂閱費七三二五萬元。
檢警清查兒少性影像創作者，涂姓男子訂閱會員一萬七千人最多，賺進八三五萬元；洪姓男子訂閱會員逾三千人居次，獲利一二○萬元；蔡姓男子則上傳超過一萬八千個檔案，揭露逾二百人次被害人學校及姓名。
橋頭地檢署昨將蔡孟翰、蔡信宏、葉昌圳、阮姓主管、蘇姓小編及涂等五名創作者，依販賣猥褻影像、意圖營利販賣兒少性影像、意圖營利販賣未經同意而攝錄之性影像、意圖營利未經同意販賣他人性影像、圖利媒介性交等罪起訴，擔任監察人的網紅「小哥哥艾理」陳玟理偵查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言