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Fans17藏3萬兒少性影像 10人起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

成人網站平台「Fans17」因涉有上傳大量兒少性剝削影片，去年已遭到檢警查緝封鎖。記者巫鴻瑋／翻攝
成人網站平台「Fans17」因涉有上傳大量兒少性剝削影片，去年已遭到檢警查緝封鎖。記者巫鴻瑋／翻攝
網路成人片平台「Fans17」被控擁有三萬一千片兒童及少年性影像、七十萬人次會員，獲利七三二五萬元。橋頭地檢署昨依兒少性剝削防制條例，起訴負責人蔡孟翰、蔡信宏、葉昌圳及影像創作者等共十人，請求法院從重量處四至五年有期徒刑，宣告沒收犯罪所得。

檢方調查，蔡孟翰、蔡信宏兄弟與爆料公社負責人葉昌圳共同經營柏讚科技、網紅指數公司，租用網域架設Fans17平台，由蔡孟翰掛名平台負責人及擔任網紅公司董事長、蔡信宏擔任柏讚科技董事長、葉昌圳擔任平台運營工程師及柏讚科技董事，雇用阮姓主管、蘇姓小編分別擔任網紅公司行銷長、廣告主管兼會計，在平台販賣兒少性影像。

Fans17利用創作者張貼影像及文章，招攬付費會員，創作者拿九成利潤，平台抽一成，民眾不用加入會員就可看到影像，加入則可瀏覽更多影像。

衛福部影像處理中心五度發函通知Fans17，下架兒少性剝削、妨害性隱私及不實性影像，平台仍讓創作者持續上傳，甚至透過帳號推薦吸引訂閱會員。

Fans17去年底被封網查禁，檢方查扣三萬一千片兒少性影像，凍結或停止支付平台提供創作者報酬，查出會員七十萬人次，賺取訂閱費七三二五萬元。

檢警清查兒少性影像創作者，涂姓男子訂閱會員一萬七千人最多，賺進八三五萬元；洪姓男子訂閱會員逾三千人居次，獲利一二○萬元；蔡姓男子則上傳超過一萬八千個檔案，揭露逾二百人次被害人學校及姓名。

橋頭地檢署昨將蔡孟翰、蔡信宏、葉昌圳、阮姓主管、蘇姓小編及涂等五名創作者，依販賣猥褻影像、意圖營利販賣兒少性影像、意圖營利販賣未經同意而攝錄之性影像、意圖營利未經同意販賣他人性影像、圖利媒介性交等罪起訴，擔任監察人的網紅「小哥哥艾理」陳玟理偵查中。

Fans17 創作者 網紅

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