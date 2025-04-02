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下載未成年性愛片上傳「Fans17」 噁男爽賺17萬還免坐牢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

成人網站平台「Fans17」因涉有上傳大量兒少性剝削影片，去年已遭到檢警查緝封鎖。記者巫鴻瑋／翻攝
成人網站平台「Fans17」因涉有上傳大量兒少性剝削影片，去年已遭到檢警查緝封鎖。記者巫鴻瑋／翻攝

成人影音平台「Fans17」讓訂閱會員瀏覽未成年性影片，橋檢今偵結起訴平台負責人等多人；雄檢去年另偵辦一起為反兒少性剝削案件，洪姓男子在Fans17分享未成年性影片獲利17萬，但法官考量他態度良好，判刑1年半給予緩刑。可上訴。

「Fans17」讓影片創作者在網站平台上張貼文章、影像，會員付費訂閱創作者帳號後，創作者可從會員所支付的訂閱費用中獲取90%的利潤，但部分創作者卻以未成年性影像招攬吸引特定會員同好，至少3萬多部影片於該網站供會員觀覽。

橋頭地檢署偵結，今對10人依違反違反兒少性剝削提起公訴，包含擔任Fans17負責人及「爆料公社」代表人的蔡姓兄弟檔蔡信宏及蔡孟翰、葉昌圳等人。

高雄地檢署去年也偵辦一件「Fans17」違反兒少性剝削案，洪姓男子從 「V4」、「V578」、「小學同學會」、「小夢莉」等群組下載未成年少女性愛影片，再註冊Fans17付費訂閱頻道，會員付錢後再把影片船給對方欣賞。

洪男靠非法下載影片並分享，從中賺取17萬元訂閱收益，去年被查獲後他坦承犯行，檢方依意圖營利散布兒少性影像等罪嫌偵結起訴。

高雄地院審理後，法官考量他沒有前科，且犯後態度良好，經此事件後已獲得教訓，有反躬深省改過自新的可能，依販賣兒童及少年性影像罪判刑1年6月，另宣告緩刑5年，並應接受法治教育3場次，及須向國庫支付10萬元，可上訴。

Fans17 下載影片 未成年

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