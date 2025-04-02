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新北某國中師涉性侵女學生 依強制性交起訴

中央社／ 新北2日電

新北市某國中男教師與16歲甫從該校畢業的女學生用餐，之後以避雨為由，將女學生載到汽車旅館，違反女學生意願，性交得逞。新北地檢署近日依強制性交罪嫌起訴該名男教師。

根據起訴書，民國111年6月底，該名男教師與甫從其任職國中畢業的女學生用餐，餐後他載女學生去溜冰，下午以避雨為由，將女學生載到汽車旅館，該名男教師基於強制性交犯意，違反女學生意願，對其性交行為得逞。

受害女學生於學校輔導過程中提及此事，校方進行通報調查。新北市政府教育局告訴中央社記者，本案受害學生於該校畢業後，校方始接獲通報，立即啟動調查，該名男教師在本案受理調查期間因個人因素請假皆未到校。

教育局說，經性平調查結果為性侵害屬實，該名男教師予以解聘，並議決終身不得聘用為教育人員，通報不適任教育人員資訊蒐集與查詢系統；本案涉案情節重大，教育局於113年7月2日主動函文台灣新北地方檢察署進行告發。

該名男教師否認犯罪，辯稱沒去汽車旅館。不過，受害女學生在警詢時談及，經該名男教師帶往汽車旅館，她以言語及肢體明確拒絕與其發生性行為，仍遭侵犯。檢方調查，她曾跟親人說與該名男教師外出而遭強制性交，且因此事接受輔導、治療。

檢方依強制性交罪嫌起訴該名男教師，審酌該名男教師的業務內容涉及性平等項目，本應保護、扶助學生，竟不思樹立典範，在女學生拒絕下仍強制性交，又矢口否認犯罪，認為該名男教師欠缺尊重女性身體自主權的觀念，應嚴予非難，建請法院量處適當之刑。

依據刑法第221條強制性交罪，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上，10年以下有期徒刑。

教師

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