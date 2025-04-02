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他到菲律賓出差酒後硬上女同事 最終判關3年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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陳姓男子前年在菲律賓馬尼拉宿舍和女同事飲酒聊天，他見女方有醉意，強脫衣褲性侵得逞，女子在菲律賓報案驗傷後，回台再報警處理，最高法院依強制性交罪判刑3年2月，全案定讞。

陳2023年到菲律賓出差，並到馬尼拉宿舍和女同事見面，兩人共同飲酒、聊天，他見女方已有醉意，不顧女子口頭拒絕並以手拉住褲子、以手遮住下體等方式抵抗，強行脫去對方衣服、褲子，性侵得逞。

女子不斷哭泣要求停止，陳才罷手，並用衛生紙擦拭女子大腿內側後，將酒、衛生紙帶離現場，女子隨即以電話告知男友，再由男友通知在菲律賓馬尼拉的友人陪同前往報案驗傷，女子2023年3月7日返回台灣報警處理。

陳坦承犯行，法院認為陳為滿足一己性慾，造成女子身體、心理上終生難以磨滅的恐懼與傷害，嚴重影響女子身心健康及人格發展，行為可訾，應予非難。

法院考量陳犯後坦認犯行，雖有調解意願，但因女子無調解意願而未成立調解，一、二審均依強制性交罪判陳3年2月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

性侵 菲律賓 衛生紙

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