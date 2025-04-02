新竹燃起「換妻」風 心理專家：若為維持婚姻恐有反效果

外國的「換妻俱樂部」原本在新冠肺炎後消失匿跡一陣子，近期又在新竹蔓延。示意圖／ingimage

新竹地區再度出現換妻族，一個私密換妻聯誼論壇今年初至今冒出多篇徵求換妻貼文，有貼文甚至註明換妻原因，竟是要滿足「老公綠帽癖」；心理諮商博士、生命線總會資訊執行長何宇欣指出，有些人換妻的原因是為了維護婚姻關係，不得不委曲求全另一半，但可能會造成反效果，對婚姻造成無法彌補的遺憾。

何宇欣說，帶妻子參加換妻的原因較複雜，可概略分成兩種狀況，第一，夫妻倆本來就有特殊性癖好，兩人為追求「性趣」，增添情趣參加換妻；第二，夫妻的婚姻關係出現裂痕，為了挽救，夫妻其一要求參加換妻活動，導致另一方委曲求全，但參加換妻活動久了仍有風險，心理層面的道德尺度與道德觀界線都會向後退縮，恐長期身陷其中無法自拔。

何宇欣表示，對於參加換妻聯誼的單男而言，畢竟換妻是雙方心甘情願，無對價關係，因此與嫖妓不同，沒有利益交換問題，心理上會有較多安全感，同時犯罪感也低，加上參加換妻的會員主要是透過網路篩選，多半會在網路上留下聯繫紀錄，除了不需付感情責任，被設局仙人跳的機率，也會比一夜情低，不過，仍無法排除有心人士用換妻當幌子，實則進行仙人跳，等彼此交歡後，再向隻身赴會的單男要求和解費。