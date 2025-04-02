獨／「換妻俱樂部」復燃 新竹情慾流動出現多篇徵求文

外國的「換妻俱樂部」原本在新冠肺炎後消失匿跡一陣子，近期又在新竹蔓延。示意圖／ingimage

外國的「換妻俱樂部」原本在新冠肺炎後消失匿跡一陣子，近期又在新竹蔓延，出現多篇換妻徵求文。不少愛好者低調帶著另一半加入私密換妻網站，上傳夫妻的裸照、影片，取得積分門檻後，在發文附上地點、三圍等「身體密碼」尋求配對，雙方約出後再到摩鐵大玩雜交性遊戲；警方指出，即使換妻行為無性交易，仍有觸法之虞。

法界人士指出，該網路論壇雖宣稱架設在美國，受美國法律保護及約束，但論壇顯示，每天都有近20名義工團隊，只要維修團隊在台灣，或當中有出現藉由台灣IP散播裸照、影片供網友瀏覽，就觸犯「刑法」散布猥褻物罪，可處二年以下有期徒刑；若是換妻過程中未經他人同意就上傳私密照及影音，甚至還拿來營利，還會觸犯「刑法」妨害性隱私及不實性影像罪，可處三至五年刑期。

記者調查，該換妻俱樂部論壇會員數達數十萬人，是目前國內知名的裸拍、自拍、換妻族交流論壇，該論壇聲稱網站架設立於美國，受美國法律保護及約束，甚至要求會員們要遵守美國法令，還強調網站不接受美國政府以外單位請求調閱會員資料，也標榜不會外流會員IP。

記者發現，要取得該論壇的會員資格並不容易，一般基本會員每天瀏覽權限僅3次，有些特定項目若要觀看，則需不斷上傳裸照、自拍照或影片提高積分與貢獻值。另外，參加換妻的會員可初分為三類，除夫妻、情侶檔，還有「單獨赴會的男性或女性」，簡稱「單男」與「單女」。

一般而言，發文夫妻會附上自身相關資訊，包括地點、身材、年齡、有無特殊癖好、接受換妻聯誼的條件，藉此讓單男（單女）「投履歷」報名，有的也會要求報名參加的單男單女附上照片、近三個月性病檢查報告等非常完整的資訊。

記者觀察，該論壇於新冠肺炎爆發期間，換妻的發文有明顯減少趨向，不過，自今年初至今，忽然湧入多篇新竹地區的換妻徵求文，其中有貼文甚至註明換妻原因，竟是「老公有綠帽癖」，喜歡看妻子外遇出軌的樣子，尺度令人瞠目結舌。