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馬偕醫師涉性侵女學生逼吞精…她遺書痛罵「人渣」 父母求償1250萬元敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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一名女學生在Dcard發文指控被時任馬偕醫院王姓醫師拉到樓梯間性侵、逼吞精，法院審理期間，她輕生並在遺書詛咒王「人渣、不得好死」，一審判王6年徒刑，二審逆轉判無罪，但判決被撤銷發回更審中；民事部分，女學生父母向王、馬偕醫院提告求償1250萬餘元，台北地方法院判決父母敗訴，王免賠，可上訴。

檢方起訴，王姓放射科醫師透過網路結識女學生，女學生2020年12月28日前往馬偕醫院精神科看診，兩人相約見面聊天。王以「看照片」為由，誘騙女學生到醫院福音樓4樓逃生出口樓梯間，不顧她推拒，強行性侵女學生，並強行要女學生替他口交。

女學生事後向警方報案，她稱王要帶她去一個「神秘地方」，結果卻是被帶到樓梯間性侵，她推拒道「學長你不是知道我有男朋友嗎？不要這樣做」，王卻堅持不放人，還逼她吞下精液；事發後，王已去職。

一審審理期間，女學生於2022年6月21日尋短，留下寫著「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」的遺書。王否認犯行，辯稱是與被害人靠在一起看手機裡的照片時，雙方互相摟抱並隔著衣服互相愛撫，沒有做出違反被害人意願的妨害性自主行為。

一審根據被害人說法及證人相關證詞，認定王犯罪，判處6年徒刑；二審則認為，女學生輕生原因很多，王雖有道德問題，但不能只憑「詛咒」認定他性侵，改判無罪，最高法院撤銷原判決，發回更審，案件仍在更一審審理中。

民事部分，女學生父母向王、馬偕醫院求償喪葬費用、扶養費、精神慰撫金等，要求王、馬偕醫院連帶給付給女學生母親649萬3978元、女學生父親601萬123元。

台北地院認為，父母沒有舉證王確實有性侵女學生，且根據女學生留給王的遺書內容，僅羅列對王的憤恨言論及王的姓名，並無指明王有性侵一事，無法認定女學生輕生與父母主張的性侵事件有因果關係，判決父母敗訴，王免賠。

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性侵 馬偕醫院

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