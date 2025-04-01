男大生涉強制猥褻還否認 檢斥責：對方沉默不是同意

蔡姓男大生與友人介紹認識的女子初次見面，就帶女子回租屋處，趁休息時對女子搓揉胸部、抓對方的手撫摸自己下體等；檢方偵訊時，蔡否認犯行，檢方斥責「對方沉默不是同意」。直到台南地院審理，蔡才認罪，法院依強制猥褻罪判刑6月、宣告緩刑2年。

判決書指出，台南市一名蔡姓大學生，2023年6月初晚間，透過王姓友人認識羅姓男子與王的女性友人，4人前往羅的租屋處喝酒聊天，直到隔天清晨5時許；因羅的住處沒有冷氣，王提議女性友人至蔡的租屋處，可開冷氣休息。

蔡騎車載女子到房間後，女子原本要趴在茶几上，蔡提議她可以到床上躺著；清晨6時許，蔡趁著女子半夢半醒，以手搓揉她的胸部，女子驚醒要求停止，斥責「你在幹嘛？不要弄我！」蔡不顧對方掙扎、反抗，持續搓揉，更用嘴吸吮。

蔡接著拉女子的手撫摸他的下體3次，女子再次拒絕「你在做什麼」，蔡才停止動作，並在晚間6時許騎車送女子返回羅姓男子租屋處；女子返家，隱忍一周後，前往羅姓男子住處，將此事告訴羅及王姓友人，兩人才知蔡的犯行。

蔡姓男大生事後傳訊息向女子道歉，但女子仍情緒激動，甚至自殘就醫，母親關心時她才說「遭陌生大學生性騷擾」，出現創傷後壓力症候群等症狀；案經檢警偵辦，蔡否認犯行，辯稱當時女子笑笑的，他覺得是一種情調。

檢方斥責，對方沉默時不是同意，對方不確定或猶豫也不是同意、在對方未同意前，任何單獨同行回家或休息，只能視為一般人際互動，不是性暗示。又同意擁抱或接吻，也不表示想要性交，即對方同意後也可反悔拒絕，無所謂「沒有說不行，就等於願意」或有「半推半就」的模糊空間。

檢方指出，蔡與女子當日是第一次見面，並非男女朋友，所辯與事實及常理不符，顯屬事後卸責之詞，不足採信；蔡的犯行已侵害女子性自主決定權，明顯違反意願，依強制猥褻罪提起公訴。

法院審理時，蔡承認犯行，與女子達成調解並履行和解條件完畢；法院考量蔡確有悔意，盡力彌補犯行所造成損害，加上沒有任何犯罪前科，因一時失慮，偶罹刑典，經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警惕而無再犯之虞。

法院審酌被害人亦同意給予緩刑，將蔡姓大學生依強制猥褻罪判刑6月、宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，以觀後效，並勵自新。

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