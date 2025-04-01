女警穿防彈衣遭找碴襲胸 退警「蕭湘公子」一審判決曝光

化名「蕭湘公子」的蕭姓退警，月餘前才因使用粗鄙言語挑釁值勤警員依妨害公務罪判2年8月，有女警3年前曾遭蕭毒手，去年4月又遇蕭到警所挑釁時伸手襲胸，鼓起勇氣提告違反性騷擾防治法，桃園地院審結，認蕭「無故意」判無罪，可上訴。

合議庭說明，要構成性騷擾罪，行為人（加害者）必須主觀上有意圖破壞被害人（受害者）在性、性別方面的平靜與不受干擾的和平狀態。也就是說，加害者必須是故意做出具有性意味的騷擾行為，才能成立性騷擾罪。

但根據現場監視器畫面判斷，本案被告蕭某之所以會碰觸穿著防彈衣的被害女警的「前胸部擋板」，是因為蕭某的手機被女警拍落後感到憤怒，因此不斷向前推擠女警，而不是有意要觸碰女警的身體，更沒有女警所指稱「摸側胸」的行為或意圖。合議庭認為他沒有性騷擾的故意，因此判他無罪。