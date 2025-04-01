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女警穿防彈衣遭找碴襲胸 退警「蕭湘公子」一審判決曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

化名「蕭湘公子」的蕭姓退警，月餘前才因使用粗鄙言語挑釁值勤警員依妨害公務罪判2年8月，有女警3年前曾遭蕭毒手，去年4月又遇蕭到警所挑釁時伸手襲胸，鼓起勇氣提告違反性騷擾防治法，桃園地院審結，認蕭「無故意」判無罪，可上訴。

合議庭說明，要構成性騷擾罪，行為人（加害者）必須主觀上有意圖破壞被害人（受害者）在性、性別方面的平靜與不受干擾的和平狀態。也就是說，加害者必須是故意做出具有性意味的騷擾行為，才能成立性騷擾罪。

但根據現場監視器畫面判斷，本案被告蕭某之所以會碰觸穿著防彈衣的被害女警的「前胸部擋板」，是因為蕭某的手機被女警拍落後感到憤怒，因此不斷向前推擠女警，而不是有意要觸碰女警的身體，更沒有女警所指稱「摸側胸」的行為或意圖。合議庭認為他沒有性騷擾的故意，因此判他無罪。

據悉，這起違反性騷擾防治法的案件，被害女警除提控外，也向桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心提出申訴，在完成調查、作成報告及處理建議後，審議會於去年11月間作出「蕭某襲胸成立」的結果。

專找「自己人碴」的蕭姓退警，去年到桃園某派出所挑釁時，對值班女警伸出鹹豬手挨告，桃園地院今天宣判，認為蕭無故意襲胸，獲判無罪，可上訴。記者陳恩惠／攝影
專找「自己人碴」的蕭姓退警，去年到桃園某派出所挑釁時，對值班女警伸出鹹豬手挨告，桃園地院今天宣判，認為蕭無故意襲胸，獲判無罪，可上訴。記者陳恩惠／攝影

女警 性騷擾 桃園地院

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