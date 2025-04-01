快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

花蓮男攀談學生想摸胸肌遭拒 竟下手襲胸涉性騷擾

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市1名年約51歲的馮姓男子，於3月30日攀談補習班下課的男學生，將人引入巷子裡的老公寓停車場，要求對方脫掉上衣看胸肌，男學生多次拒絕，馮男竟強行摸胸並稱「你是我的菜」。警方接獲男學生家屬報案，昨天將馮男帶回訊問，函送地檢署偵辦。

花蓮市民代表陳慧卿在臉書發文，指出一名男子前天中午在花蓮市和平路上向男童攀談，以「請幫忙」為由，引入和平路493巷內老公寓停車場。

陳慧卿表示，該名男子在閒聊過程中，先是向對方「出櫃」，接著要求對方脫跳上衣讓他觀看胸肌，遭拒絕後，男子還將人拉進停車場不讓離開，更強行觸摸胸部，並說「你是我的菜，這是我們的秘密，不要告訴家人。」提醒家長近日多加留意，避免孩子遭受陌生人侵擾。

警方指出，經查證該名受害者是剛從補習班下課的高一男學生，事後學生立刻將事情告訴家長，並到派出所報案，馮姓男子在花蓮市區巷弄內騎車徘徊，隨後無故在民宅停車場向路過民眾搭訕、攀談，期間疑似有性騷擾行為。擴大調閱監視器追查，已查緝涉嫌人到案，全案將依涉嫌性騷擾防治法送辦。

花蓮警分局提醒，民眾若發現有陌生人異常徘徊、跟蹤或不當攀談，應提高警覺，保持安全距離，並可立即向警方報案。針對類似案件，警方將持續加強巡邏與監控，以維護社會安全。呼籲民眾若遭遇可疑人士騷擾，應勇敢向警方或相關單位求助，以保障自身權益。

花蓮市民代表陳慧卿在臉書發文，指出一名男子強行觸碰受害者胸部。圖／翻攝花蓮市民代表陳惠卿臉書
花蓮市民代表陳慧卿在臉書發文，指出一名男子強行觸碰受害者胸部。圖／翻攝花蓮市民代表陳惠卿臉書

停車場 花蓮 補習

延伸閱讀

台灣黑熊花蓮野放後續滋擾雞舍 受困陷阱獲救援

花蓮地震激出愛心！去年公益勸募逾78億元 創歷年最高

花蓮體中侯鴻章培育人才 獲選國際龍舟名人堂教練

南鯤鯓代天府萬善爺指定 花蓮偏鄉童喜獲兒童節禮物

相關新聞

花蓮男攀談學生想摸胸肌遭拒 竟下手襲胸涉性騷擾

花蓮市1名年約51歲的馮姓男子，於3月30日攀談補習班下課的男學生，將人引入巷子裡的老公寓停車場，要求對方脫掉上衣看胸肌...

調查官偷拍賽車showgirl 為免外派受阻向局本部隱瞞涉案事實

調查局國際事務處劉姓調查官，獲派越南法秘至國安局受訓期間，竟在女廁裝針孔打算偷拍賽車showgirl，結果被女員工抓包報...

高雄少女洗完澡在房穿衣服 隔壁鄰居飛空拍機盯著她

高雄鳳山一名少女洗完澡後在房間穿衣服，卻發現窗外有一台空拍機疑似在偷拍，嚇得少女請家人報警，警方循線查到飛空拍機劉姓男子...

高雄駁二偷拍狼現蹤 2女反擊「白髮男」嚇到拔腿就跑

高雄駁二特區有偷拍狼現蹤，2名正妹到駁二散步，發現後方有著白色頭髮的男子形跡可疑，懷疑對方拿手機偷拍，兩名女子馬上反錄蒐...

調查官至賽車場業務交流竟在女廁裝針孔 偷拍女模如廁

調查局劉姓調查官去年7月在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉嫌在女廁內裝針孔攝影機，偷拍約30名showg...

鄰偷拍女童傳網 澳洲警通報逮人

新北市張姓男子涉嫌偷拍鄰居年約八歲女童不雅影片，一年間偷拍十二段，上傳到國外暗網分享，二○二三年被澳洲警方網路巡邏發現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。