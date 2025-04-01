花蓮男攀談學生想摸胸肌遭拒 竟下手襲胸涉性騷擾

花蓮市1名年約51歲的馮姓男子，於3月30日攀談補習班下課的男學生，將人引入巷子裡的老公寓停車場，要求對方脫掉上衣看胸肌，男學生多次拒絕，馮男竟強行摸胸並稱「你是我的菜」。警方接獲男學生家屬報案，昨天將馮男帶回訊問，函送地檢署偵辦。

花蓮市民代表陳慧卿在臉書發文，指出一名男子前天中午在花蓮市和平路上向男童攀談，以「請幫忙」為由，引入和平路493巷內老公寓停車場。

陳慧卿表示，該名男子在閒聊過程中，先是向對方「出櫃」，接著要求對方脫跳上衣讓他觀看胸肌，遭拒絕後，男子還將人拉進停車場不讓離開，更強行觸摸胸部，並說「你是我的菜，這是我們的秘密，不要告訴家人。」提醒家長近日多加留意，避免孩子遭受陌生人侵擾。

警方指出，經查證該名受害者是剛從補習班下課的高一男學生，事後學生立刻將事情告訴家長，並到派出所報案，馮姓男子在花蓮市區巷弄內騎車徘徊，隨後無故在民宅停車場向路過民眾搭訕、攀談，期間疑似有性騷擾行為。擴大調閱監視器追查，已查緝涉嫌人到案，全案將依涉嫌性騷擾防治法送辦。