調查官偷拍賽車showgirl 為免外派受阻向局本部隱瞞涉案事實

調查局國際事務處劉姓調查官，獲派越南法秘至國安局受訓期間，竟在女廁裝針孔打算偷拍賽車showgirl，結果被女員工抓包報警送辦，此事直到昨天調查局公告徵選越南法秘才爆發。

據了解，劉男是調查班39期，他是在任職台南市調查處期間犯下偷拍案，目前已被調往澎湖站。

調查局表示，該局知悉劉男涉犯不法情事後，旋將劉男調離現職，並啟動行政調查，近期即將召開臨時考績委員會，予劉員從嚴議處，絕不寬貸。

據調查，2024年7月，TSR全國機車錦標賽於台南市安定賽車場舉行賽事，當時傳出有女廁遭人安裝針孔，台南市警局善化分局獲報後，派員到場了解，並在現場將一名形跡可疑男子帶回派出所，並起出偷拍器材。