調查官偷拍賽車showgirl 為免外派受阻向局本部隱瞞涉案事實
調查局國際事務處劉姓調查官，獲派越南法秘至國安局受訓期間，竟在女廁裝針孔打算偷拍賽車showgirl，結果被女員工抓包報警送辦，此事直到昨天調查局公告徵選越南法秘才爆發。
據了解，劉男是調查班39期，他是在任職台南市調查處期間犯下偷拍案，目前已被調往澎湖站。
調查局表示，該局知悉劉男涉犯不法情事後，旋將劉男調離現職，並啟動行政調查，近期即將召開臨時考績委員會，予劉員從嚴議處，絕不寬貸。
據調查，2024年7月，TSR全國機車錦標賽於台南市安定賽車場舉行賽事，當時傳出有女廁遭人安裝針孔，台南市警局善化分局獲報後，派員到場了解，並在現場將一名形跡可疑男子帶回派出所，並起出偷拍器材。
台南檢方偵辦時，起先並不知道劉男的特殊身分，直到偵查終結起訴前，才知道劉男是調查官；至於劉男為避免外派越南法秘被撤換，對局內也隱瞞涉案遭調查事實，拖了8個月才曝光。
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