高雄少女洗完澡在房穿衣服 隔壁鄰居飛空拍機盯著她
高雄鳳山一名少女洗完澡後在房間穿衣服，卻發現窗外有一台空拍機疑似在偷拍，嚇得少女請家人報警，警方循線查到飛空拍機劉姓男子，因查無偷拍檔案，且該架偷拍機也壞了，因罪證不足，檢方偵結後處分劉男不起訴。
去年10月1日晚上9時許，少女在家洗澡後僅圍浴巾到房間穿衣，突然聽到窗外疑似有空拍機的聲響，當時她打開窗戶查看，卻未見空拍機身影。
事隔多日，少女又聽到空拍機的聲音，這次一開窗就看到空拍機飛在窗外，她朝著空拍機比中指，對方隨即飛走，少女質疑對方多次偷拍，隨即告訴爸媽報警。
警方獲報後展開追查，發現空拍機為56歲劉姓男子所操作，警方隔年1月拿著搜索票到劉家蒐證時，卻發現劉的空拍機已經摔壞，錄影畫面只保留至今年的1月13日。
雄檢偵查時，劉男喊冤，稱自己只是把空拍機當成遙控飛機在玩，沒有把手機連結上即時觀看功能，更沒有開啟錄影模式，因劉男家中查無偷拍檔案，檢方偵結後認定罪證不足，處分劉男不起訴。
至於劉男在住家飛空拍機，是否為禁航區觸法，將由警方另函送民用航空法機關裁罰。
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