聽新聞
0:00 / 0:00
高雄駁二偷拍狼現蹤 2女反擊「白髮男」嚇到拔腿就跑
高雄駁二特區有偷拍狼現蹤，2名正妹到駁二散步，發現後方有著白色頭髮的男子形跡可疑，懷疑對方拿手機偷拍，兩名女子馬上反錄蒐證，等到警方趕到後，隨即在該名蔡姓男子手機查獲偷拍的照片，案訊後依違反性騷擾防治法送辦。
一名女子昨天在網路社群發文，稱「原本只是來駁二吃飯、溜溜滑板車，結果遇到偷拍這件事，然後對方逃跑 我喘的要死在那邊追，雖然捉住偷拍犯經驗達成，以後壞人都不要被我遇到，我見一個捉一個，非常感謝今天在駁二見義勇為的路人們」。
po文一出引起網友熱議，有人大讚兩名女子勇敢「你超棒的」、「希望自己碰到也有勇氣抓壞人」、「抓到變態阿伯，超勇敢的！」
鹽埕分局表示，昨下午16時42分許接獲女方報案，員警獲報後立即到場了解，確認涉嫌偷拍者為57歲蔡姓男子，
警方到場後查驗該男子身分，為57歲蔡姓男子，經檢視其手機相簿內，有2女的身體和腿部照，並沒有私密部位照，也沒有其他女子的照片，蔡男未經女方同意，拍攝兩人身體及腿部，女子向其提起性騷擾防治法申訴，警方受理處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言