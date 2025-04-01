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高雄駁二偷拍狼現蹤 2女反擊「白髮男」嚇到拔腿就跑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄駁二特區有偷拍狼現蹤，2名正妹到駁二散步，發現後方有著白色頭髮的男子形跡可疑，懷疑對方拿手機偷拍，兩名女子馬上反錄蒐證，等到警方趕到後，隨即在該名蔡姓男子手機查獲偷拍的照片，案訊後依違反性騷擾防治法送辦。

一名女子昨天在網路社群發文，稱「原本只是來駁二吃飯、溜溜滑板車，結果遇到偷拍這件事，然後對方逃跑 我喘的要死在那邊追，雖然捉住偷拍犯經驗達成，以後壞人都不要被我遇到，我見一個捉一個，非常感謝今天在駁二見義勇為的路人們」。

po文一出引起網友熱議，有人大讚兩名女子勇敢「你超棒的」、「希望自己碰到也有勇氣抓壞人」、「抓到變態阿伯，超勇敢的！」

鹽埕分局表示，昨下午16時42分許接獲女方報案，員警獲報後立即到場了解，確認涉嫌偷拍者為57歲蔡姓男子，

警方到場後查驗該男子身分，為57歲蔡姓男子，經檢視其手機相簿內，有2女的身體和腿部照，並沒有私密部位照，也沒有其他女子的照片，蔡男未經女方同意，拍攝兩人身體及腿部，女子向其提起性騷擾防治法申訴，警方受理處置。

高雄駁二有偷拍狼現蹤，兩名女子將過程放上社群平台，引起網友熱議。翻攝自threads
高雄駁二有偷拍狼現蹤，兩名女子將過程放上社群平台，引起網友熱議。翻攝自threads

偷拍 駁二

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