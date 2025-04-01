高雄駁二偷拍狼現蹤 2女反擊「白髮男」嚇到拔腿就跑

高雄駁二特區有偷拍狼現蹤，2名正妹到駁二散步，發現後方有著白色頭髮的男子形跡可疑，懷疑對方拿手機偷拍，兩名女子馬上反錄蒐證，等到警方趕到後，隨即在該名蔡姓男子手機查獲偷拍的照片，案訊後依違反性騷擾防治法送辦。

一名女子昨天在網路社群發文，稱「原本只是來駁二吃飯、溜溜滑板車，結果遇到偷拍這件事，然後對方逃跑 我喘的要死在那邊追，雖然捉住偷拍犯經驗達成，以後壞人都不要被我遇到，我見一個捉一個，非常感謝今天在駁二見義勇為的路人們」。

po文一出引起網友熱議，有人大讚兩名女子勇敢「你超棒的」、「希望自己碰到也有勇氣抓壞人」、「抓到變態阿伯，超勇敢的！」

鹽埕分局表示，昨下午16時42分許接獲女方報案，員警獲報後立即到場了解，確認涉嫌偷拍者為57歲蔡姓男子，