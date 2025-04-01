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調查官至賽車場業務交流竟在女廁裝針孔 偷拍女模如廁
調查局劉姓調查官去年7月在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉嫌在女廁內裝針孔攝影機，偷拍約30名showgirl、女模、員工、女車手如廁，藏放針孔攝影機時，還將自己也拍了進去，遭警方當場逮獲，台南地檢署依妨害秘密罪提起公訴。
「TSR全國機車錦標賽」去年7月28日在台南市安平區賽車場舉行，年約50歲劉姓調查官前往，是為了與相關單位業務交流；結果劉刻意一早進入賽車場內，趁四下無人，潛入女廁內裝設微型針孔攝影機，再用樹葉遮掩偽裝。
之後賽車場女員工發現女廁內竟有攝影機，從藏放位置、角度明顯是刻意偷拍，直接報警；警方研判偷拍嫌犯會再次趁無人之際，返回取走攝影機，派員警在周圍守株待兔，當天下午果然發現劉姓調查官開車返回，並在女廁周邊徘徊。
警方研判劉形跡可疑，上前盤查，當時劉面露驚慌，警方當場在他隨身包包內查獲偷拍工具，帶回偵訊；警方勘驗針孔攝影機記憶卡，發現劉在藏放攝影機過程把自己錄了進去，經查攝影機一共錄下30多名展場showgirl、女模、女員工、女賽車手的如廁畫面。
台南地檢署偵訊時，劉姓調查官承認犯行，認定涉犯妨害秘密罪，偵結後提起公訴。
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