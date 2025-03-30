陸軍砲兵跑台中夜店 包廂內繞過友人肩摸女胸遭訴
南投縣劉姓男子去年間在陸軍十軍團服役時，前往台中市南屯區夜店X-Cube，劉在包廂內與不認識的女子喝酒時，涉嫌將右手繞過女子友人肩膀，趁女子不注意時，伸入女子衣服內摸左胸，台中地院近日審結，依法判劉拘役30天，可易科3萬元。
判決指出，劉姓男子（19歲）在陸軍十軍團第58指揮部砲3營服役，去年11月16日凌晨3時許，在南屯區夜店X-Cube包廂內，與另名女子同桌飲酒，劉男涉將將右手繞過女子友人的肩膀，趁女子不及抗拒之際，伸入女子衣服內撫摸左胸，以此性騷擾得逞。
檢方勘驗現監視器發現，劉男有攜帶進出X-Cube之識別用的手環在右手，有伸入女子衣服內撫摸女子左胸部約3秒鐘，遭女子以右手阻擋其繼續撫摸的影像，涉犯性騷擾防治法。
台中地院審結，審酌劉男未思尊重他人身體自主權，趁告訴人不及抗拒之際，以觸摸胸部方式性騷擾，對告訴人身心均產生負面影響，所為應予非難，但劉已坦認犯行，雖有意願賠償被害人，但未達成和解，考量到劉沒有前科，依法判拘役30天，得易科3萬元，可上訴。
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