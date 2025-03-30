男交往少女摸胸又性交 數次嘗禁果教會也淪犯罪現場
陳姓男子因某教會活動認識未成年少女，兩人互生情愫，陳男多次在教會、電影院對少女摸胸，另多次在住處性交，少女母親發現異狀報警提告，士林地檢認定陳男涉嫌對未成年者猥褻、性交等罪，偵結依法起訴。
起訴指出，陳男2023年4月因參加教會活動結識少女，兩人於2023年11月至2024年2月間交往，陳男明知少女未成年，仍在2023年底4度在教會徒手撫摸少女胸部，2024年元旦約少女看電影，又在某影城拉少女的手觸摸自己的生殖器。
陳男與少女，2024年1月至2月間9次在陳男位於台北市的住處性交，直到少女母親發現異狀報警提告。陳男到案坦承知悉少女未成年，也坦承撫摸少女私處等；相關對話紀錄顯示兩人交往期間曾相約見面；相關病歷資料則顯示，少女因案產生情緒低落、自責、罪惡感、解離意識混亂等情狀。
檢方認定，陳男涉嫌刑法「對14歲以上未滿16歲女子性交」、「對14歲以上未滿16歲女子猥褻」等罪，日前偵結依法起訴陳男。
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