高雄街頭爆隨機猥褻 惡男喝醉當街熊抱少女襲胸20分

高雄陳姓男子去年初酒後騎車，深夜11時許見到1名少女落單，竟從後面熊抱數分鐘撫摸少女胸部，高雄地院依成年人對未滿14歲少女強制猥褻罪判3年3月，少女家長另提民事求償，法院判陳男應賠償25萬元。可上訴。

去年2月10日晚間11時許，陳男酒後騎車行經前鎮區某巷弄，見1名少女落單走在路上，陳男先騎車尾隨，隨後上前搭訕，少女拒絕後，陳隨即將對方拉到他懷中，從後方撫摸胸部、親吻臉頰，全程長達約20多分鐘。

直到少女不斷啜泣請求陳男放過她才脫身，脫離陳男魔爪後，少女跑回家告知家人報警警方依據監視器畫面循線逮捕陳男。

法官審酌少女證詞，認定陳男僅為滿足性慾，就對未滿14歲少女強制猥褻得逞，侵害性自主權，並對身心發展產生不良影響，且未賠償或達成和解，依強制猥褻罪判有期徒刑3年3個月，目前已上訴至二審。