高雄街頭爆隨機猥褻 惡男喝醉當街熊抱少女襲胸20分
高雄陳姓男子去年初酒後騎車，深夜11時許見到1名少女落單，竟從後面熊抱數分鐘撫摸少女胸部，高雄地院依成年人對未滿14歲少女強制猥褻罪判3年3月，少女家長另提民事求償，法院判陳男應賠償25萬元。可上訴。
去年2月10日晚間11時許，陳男酒後騎車行經前鎮區某巷弄，見1名少女落單走在路上，陳男先騎車尾隨，隨後上前搭訕，少女拒絕後，陳隨即將對方拉到他懷中，從後方撫摸胸部、親吻臉頰，全程長達約20多分鐘。
直到少女不斷啜泣請求陳男放過她才脫身，脫離陳男魔爪後，少女跑回家告知家人報警警方依據監視器畫面循線逮捕陳男。
法官審酌少女證詞，認定陳男僅為滿足性慾，就對未滿14歲少女強制猥褻得逞，侵害性自主權，並對身心發展產生不良影響，且未賠償或達成和解，依強制猥褻罪判有期徒刑3年3個月，目前已上訴至二審。
少女家屬另對陳男求償50萬元，民事庭法官審理時，陳男都未出庭或提出書狀辯詞，法官審酌他對少女造成的影響，判他應賠25萬元。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言