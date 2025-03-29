他見女友人「害怕單獨入住旅館」PO文認有機會 陪住硬上慘了

桃園陳姓男子去年勞動節凌晨，滑臉書驚見心儀女性友人PO文「害怕單獨入住旅館」，認為機會來了，主動聯繫並將她載至桃園區改住某商務旅館，陪住期間不安分，不管女子多次拒絕仍硬上性侵，桃園地院審結，依強制性交罪將他判徒刑1年6月，可上訴。

犯罪事實指出，25歲陳男去年5月1日凌晨睡前滑臉書，發現心儀女性友人因為單獨入住汽車旅館，在臉書留下「害怕單獨入住旅館」等資訊，立刻與她聯繫，表示願意陪她一起住，於是將她載至桃園區某商務飯店住宿，卻於入住期間，凍未條對女子上下其手，經她拒絕發生性關係後，仍不顧對方意願，予以指侵又性侵，事後挨告。

被告陳男於偵查、地院準備程序及審理時均坦承不諱，與證人即提告女子警詢的證述相符，並有該商務飯店住宿日報表、女子指認紀錄表、現場繪製圖、飯店監視錄影畫面、IG對話紀錄、被告與女子進飯店的監視器畫面、對話紀錄、警方鑑定書等卷可稽，可見被告自白與事實相符。

法官審酌，被告陳男為滿足個人私慾，不尊重女性友人的身體及性自主自由，對她犯下強制性交，致使女子身心受創，犯罪情節不輕，同時破壞社會秩序安寧，惟考量被告犯後始終坦承犯行，並賠償女子18萬元成立調解，且已當庭賠償完畢，被告已略為彌補犯罪損害，堪認犯後態度良好，非無悔意。