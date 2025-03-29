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獨生女成狼父禁臠…少女至成年猥褻性侵59次 判12年半
新北市1名獨生女從國中至成年，遭生父視如洩慾禁臠，強制猥褻及性侵近60次，因害怕變單親家庭長期隱忍，直到母親從家中監視器驚見丈夫惡行才曝光。新北地院日前依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻、利用權勢性交及違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪，判刑12年6月，可上訴。
判決指出，新北市1名21歲獨生女從15歲國中3年級至成年，長期遭生父視如洩慾禁臠，強制猥褻及性侵近60次，直到去年8月，母親從家中監視器驚見發生在3個月前的丈夫惡行並忍痛報警處理，此事才曝光。
「不想變單親家庭」、「忍耐或麻木放任」，受害女子於警詢時表示，若是出言拒絕或反抗，會遭父親刻意冷暴力對待，或是對母親亂發脾氣，因害怕變單親家庭，加上父親是家中唯一經濟支柱，只好長期隱忍，甚至成年出社會工作也是為減輕家中開支負擔，因此一領到薪水仍是拿回家交給父親。
檢警調查，這名狼父的惡行自2019年7月起至2023年5月間，從獨生女念國中3年級就開始，直至去年8月，受害女子母親偶然回放察看住家客廳監視器錄影，驚見去年5月間，丈夫撫摸女兒胸部、臀部、下體的行為，才追問得知女兒長年遭丈夫強制猥褻、性侵及持手機拍攝不雅影片，竟已長達5年之久。
狼父於檢警偵查中及法院準備程序時均矢口否認犯行，遲至警方就其扣案手機內照片進行再次勘察，發現更多受害女子性影像後，經檢察官追加起訴，狼父始改口坦承部分犯行，還表示，沒有強暴、脅迫，所有行為都有經女兒同意，還說知道女兒是為了家庭和諧消極配合，不是真的樂意。
新北地院法官認為，這名狼父利用權勢猥褻或利用權勢性交來發洩一己性慾，還拍攝性影像，且無誠心悔意，日前依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻、利用權勢性交及違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪，判刑12年6月，仍可上訴。
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