與小三LINE曖昧「想要妳抱抱」人夫筆電借小孩全被看光了

基隆一名男子與妻感情不睦，分居期間因有一次把平板電腦借給小孩使用時，小孩意外發現他與「小三」的曖昧情話，人夫稱小三為「老婆大人」，還說「想要妳的抱抱」等語，人妻怒提告。法官認為人夫與小三已逾越交友分際，侵害妻子配偶權，判人夫與小三須連帶賠償人妻15萬元。

基隆地院判決書指出，入夫與妻子結婚多年，但後來因發生衝突而分居。有一天，人夫的小孩使用父親的平板電腦時，因平板電腦登入的通訊軟體LINE帳號出現人夫和一名女子的懂話，小孩將對話紀錄以錄影方式存證告知媽媽，她才知夫有外遇。

人妻主張，對話內容人夫稱女子為「老婆大人」外，還有「想要妳的抱抱」、「明天好好抱」、「腿有點軟」、「酸」、「多練腳力吧」等曖昧對話，兩人約會時間為半夜、經歷整夜相處等，已侵害配偶權，提告人夫和小三求償50萬。

人夫表示，擷取通訊軟體LINE對話紀錄作為證據使用，已經違法，對話紀錄全為他無聊之際天馬行空寫出，用來主張侵害配偶權的行為是斷章取義。

針對證據力是否違法？法官認為，配偶應互負忠誠義務的基本原則下，仍應在程度上有所退讓，關於配偶違反忠誠義務行為的證據取得極為不易，如果不是以限制他人精神或身體自由等侵害人格權之方法、顯著違反社會道德及公序良俗之手段或強暴或脅迫等方式為之，對話紀錄得作為證據使用。