實習警察對女毒犯搜身摸胸、偷拍胸部 詐欺案3女被害人也不放過

受害女性示意圖。圖／AI生成

蕭姓實習警察練習辦案卻摸4名女子胸部、用手機竊錄她們胸部的性影像，4名女子提告，蕭被訴；台北地院審理，蕭認罪、與被害人和解，法官依強制猥褻、攝錄他人性影像多罪判蕭有期徒刑1年2月，緩刑5年，向公庫支付6萬元。可上訴。

蕭2023年間擔任警察實務訓練實習生，分發在新北市新店分局安和派出所受訓，卻利用執行職務之便多次性犯罪。

檢察官指控，2023年10月29日上午8時許，1名女子到安和派出所報案，蕭與她攀談，將手機開啟錄影模式架在她的頸部上，佯裝模擬詐騙案的詐術，卻觸碰對方的胸部隱私部位，再以「由上往下」角度竊錄報案女子的胸部的性影像。

2023年11月1日18時30分、2023年11月27日2時，又有2名女子到安和派出所報案，蕭以同樣的手法觸碰這2名女子的胸部，也「由上往下」竊錄她們的胸部得逞。

此外，2023年12月7日19時許，有「第4名」女子因毒品案件被解送到安和派出所，當時由蕭負責戒護，蕭先命對方進入廁所搜身，搜身時，藉機觸摸她的胸部，再以手機竊錄女毒犯的胸罩正、側面，事後，蕭害怕事跡敗露，將性影像刪除。

4名女子被侵犯後提出告訴，由新店分局偵辦，將蕭移送台北地檢署偵查，檢察官依強制猥褻、攝錄他人性影像等罪起訴蕭，蕭坦承犯罪。

判決指出，蕭為滿足私慾，違反被害人4人的意願，觸碰她們的胸部並攝錄影像，造成被害人性隱私法益受損，身心受創，蕭顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，不過，他犯後坦承犯行，與4名被害人成立和解並履行完畢，依法判決。 新北市政府警察局新店分局。本報記者／翻攝

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