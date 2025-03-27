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他趁小女友熟睡偷拍裸照無罪 高分院更一審改判3年7月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子3年前趁16歲女友熟睡，持手機偷拍她裸露胸部、下體及僅著內衣褲影像共22張，小女友發現後報警，並刪除影像且砸毀該手機，一審認他以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪判3年7月，上訴後認與法條不符改判無罪，遭最高法院撤銷發回，更一審駁回上訴，維持原判決。

陳及律師上訴主張，案發時2人是男女朋友關係，並非長輩，也無職務關係，並無基於掌握地位不對等關係。女方曾生過小孩，與一般對性懵懂無知兒童、少年不同。又他拍攝照片為女方睡覺時候裸露胸部或只穿內褲照片，然而，現在社會有時候會裸睡，這現象主要是解放自己，而與兒童及少年性剝削防制條例規範目的不符。

去年8月間，台南高分院認陳利用女方熟睡而不知情時所「偷拍」，並非他居於資源掌握者地位，基於不對等權力關係，對女方施加手段所拍攝，即與「性剝削」含有在不對等權力地位關係下壓榨意涵不符。

且女方在睡覺過程中雖有裸露情形，但此僅為日常生活中睡覺的一般狀況，並未有所謂姿態淫蕩或刻意強調性器官或性暗示情事，也與「猥褻」概念，客觀上足以刺激或滿足性慾，內容可與性器官、性行為及性文化描繪與論述聯結，且須以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化者不符。二審改判無罪，檢方不服上訴。

最高法院認為，陳既在女方熟睡不知情情形下偷拍，依該行為情境，陳是否顯然已處於得以依己意對女方作為不對等權力地位？原判決認定該偷拍行為非基於不對等權力地位下所為，已有可議。

最高法院指出，從兒童及少年性剝削防制條例相關法條來看，陳拍攝女方被拍攝情狀似已符合其構成要件，原判決以現時社會一般觀念，睡覺時裸露部分下體、或僅著內衣、褲行為，在客觀上並非「施行足以誘起他人性（色）慾舉動或行為猥褻行為」，說明陳偷拍行為與相關條文構成要件不合致，也有斟酌餘地。因而撤銷原判決，發回台南高分院。

台南高分院更一審認為，陳既在女方熟睡不知情，也無從表達反對意思情形下拍攝女方裸露下體、胸部，或僅著內衣、褲行為，已剝奪女方「同意被拍攝性影像與否」選擇自由，應認屬「違反本人意願方法」。

且依該行為情境，陳顯然已處於得以依己意對女方作為不對等權力地位無疑。又女方既屬少年而為兒童及少年性剝削防制條例保護對象，且因處於不知情狀態被拍攝性影像，與女方有無性經驗或生育，均不影響其應受保護權益。

陳男趁小女友熟睡偷拍裸露影像，一審認他以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪判3年7月，上訴二審認與法條不符判無罪，遭最高法院撤銷發回，更一審駁回上訴。圖／本報資料照
陳男趁小女友熟睡偷拍裸露影像，一審認他以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪判3年7月，上訴二審認與法條不符判無罪，遭最高法院撤銷發回，更一審駁回上訴。圖／本報資料照

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