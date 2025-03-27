每天致電示愛還踹門找人嚇壞女社工 台南男犯跟蹤騷擾判4月

何姓男子是社會局列冊輔導對象，喜歡上女社工，自前年6月起不斷致電至其工作場所說「我愛妳」示愛，每日多達3至4通，經多次勸阻無效，還到其工作場所搥打、腳踢踹大門，何辯「我喜歡XXX又沒有錯」，法官認他所為已違反女方意願，使女方心生畏怖，犯跟蹤騷擾罪處4月。

何矢口否認有何跟蹤騷擾犯行，並於偵查及審理時辯稱，他喜歡女方又沒有錯，他沒有跟蹤女方，也沒有騷擾女方。

女社工說，自前年6月間起，時常接到該個案以公共電話（來電號碼為0）打到她辦公室的電話，每日多達3至4通騷擾電話，電話內容多指名要找我，不斷在電話中陳述「我愛妳」、「我很喜歡妳」、「我愛妳（日語）」等語，一直示愛，多次勸阻無效，造成她的困擾，感覺不斷被以電話騷擾，造成她身心恐慌。

她表示，多次在電話中告誡對方不要再繼續這樣的行為，並告知他的行為已經觸法，因為對方所說的話感覺不舒服，因為他不斷示愛及告訴她說會回來她的轄區堵她，因此她感覺心生畏怖；她上班接聽來電顯示為0的號碼就會感覺害怕。

何的行為長達約1年，期間女方多次向警方報案，並有跟蹤騷擾通報表、書面告誡、送達證書及保護令，監視器錄影畫面擷圖、電話錄音譯文等佐證。

台南地院認為，何所為是對女方表達愛慕之意，屬跟騷法中所稱與「性」有關行為。且所為顯然違反其意願，使女方心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，該當跟騷法要件，而有跟蹤騷擾犯行甚明。

台南地院審酌，何為台南市社會局列冊輔導對象，女方基於社工職責對其輔導，何竟騷擾女方，使其日常生活及社會活動受有重大不利影響，所為不當。並考量何矢口否認犯行，且女方於審理中陳稱：何後續仍一直違反保護令，持續撥打電話至其辦公室等語，足見何缺乏悔意，犯後態度不佳。法官認他犯跟蹤騷擾罪判刑4月，可易科罰金。