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客運司機伸狼爪！廁所性侵智能障礙女 還要求裸體視訊
客運司機王男明知女子有輕度智能障礙，兩度在基隆火車站廁所內與女子性交，另多次透過手機視訊要求女子脫衣裸體，士林地院審理後昨依乘機性交、乘機猥褻等罪判王男徒刑2年、緩刑5年，期間付保護管束，賠償女子25萬元。
判決指出，王男2021年10月間載送女子而2人相識，王男知悉女子對日常認知、處理能力、對性認知及同意能力不足，有輕度智能障礙缺陷，2022年8月20、9月3日分別將女子帶到基隆火車站附近某廁所內性交。
王男另於2022年6月至9月間與女子視訊通話26次，期間要求女子裸露胸部、下體等隱私部位供王男觀看，女子便於住處臥室照做。女子父親偶然查看女子手機定位及住處監視器畫面發現異狀，報警處理。
法官認為，王男涉犯乘機性交罪、乘機猥褻罪，考量王男於案件審理時坦承犯行，以25萬元與女子及其父親達成和解，女子父親也當庭表示願給王男附條件緩刑，勘認王男犯後尚知悔悟，審酌王男經濟、家庭狀況等情，審結依2個乘機性交罪各處徒刑1年8月，依乘機猥褻罪處徒刑8月，應執行徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束。
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