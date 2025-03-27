黃子佼案為何可惡？她曝內幕：為滿足高級會員 14歲國二女被性侵228次

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

藝人黃子佼（中）昨天庭訊後步出法院。記者許正宏／攝影
藝人黃子佼（中）昨天庭訊後步出法院。記者許正宏／攝影

藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」會員、持有2259部未成年人性影像，判刑8個月，台灣高等法院昨天舉行準備程序庭，黃子佼庭訊結束離去前，對媒體鏡頭鞠躬5秒，外界認為他在為復出鋪路。對於資深藝人徐乃麟、曾國城日前為黃子佼說話，政治評論員吳靜怡今天在臉書表示，什麼給黃子佼留一口飯吃？「留給他吃屎還嫌太多」。

吳靜怡表示，被害人中，有一名14歲的國二小女生，被迫拍攝了228部影片。這些影片的拍攝是為了滿足高級會員的需求，「每次高級會員點名她時，她就必須在鏡頭前被性侵，而這樣的過程總共重複了228次」。

她說，根據判決書內容，黃子佼持有的影片類別主要涉及兒童及少年的性影像，包括兒童或少年身穿學校制服或運動服的性影像、手持學生證、手寫個人年籍資料字條的性影像（社群軟體或通訊軟體中提及年齡、出生年月日、就讀國小、國中或高中等個人資訊的性影像）、面貌、身形稚嫩，胸部平坦未隆起，性器未見發育，身形嬌小的兒童或少年性影像、論壇頁面標示為「學生妹」、「校花」、「國小女神」、就讀學校年級、學校簡稱等、身著制服裸露胸部、陰部或進行性交行為的兒童或少年性影像。被害人確認影像中人物身分及拍攝時年齡介於10至17歲，就讀國小、國中或高中。

吳靜怡表示，影片裡有一名被害的女孩才14歲，被迫拍了228部影片，「這不僅是她個人的悲劇，更是台灣社會的極盡恥辱」，是大人們沒有保護好這些孩子，令人難過。幫黃子佼說話的人，「你們輕輕地口吻，卻是極度、極度的兇殘」，真心希望這些孩子們，能受到照顧和關愛，能好好的長大。

藝人黃子佼昨天庭訊結束離去前，對媒體鏡頭鞠躬5秒。記者王宏舜／攝影
藝人黃子佼昨天庭訊結束離去前，對媒體鏡頭鞠躬5秒。記者王宏舜／攝影

創意私房 吳靜怡 影片 性侵 未成年 黃子佼

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