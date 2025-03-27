快訊

陸行之揭川普25％汽車關稅衝擊 5大車商慘了、台積電受影響曝

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

聽新聞
0:00 / 0:00

指控第三性按摩師穿短裙跨坐性騷 嘉義女求償被法院駁回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義有名女子到紓壓店脫光趴著按摩，她指控第三性男按摩人員穿著短裙跨坐臀部時，感受到對方生殖器，且似乎都往私密處按摩，又露臀，她受到驚嚇、噁心、感到冒犯，提告賠償20萬元。男子否認性騷，辯稱按摩過程中有必要與客人發生肢體碰觸，可能起身時裙身上擺並非刻意露臀。法官也認為證據不足，駁回其訴。可上訴。

女子指控，在2023年10月15日前往嘉義縣許男開設的紓壓店進行全身按摩，在她全裸沒有穿內衣、褲趴著時，許男以手部來回觸碰私密處、故意穿著短裙丁字褲跨坐將生殖器碰觸身體臀部，露出臀部，她受到驚嚇、噁心，感到冒犯立刻要求結束按摩。請求賠償精神慰撫金20萬元。

她表示，在未告知她的情況下，跨坐臀部上，感覺到他的生殖器在臀部上，雖然沒有感受到他有生理反應，但後來的手法都覺得往私密處按摩，接著他用手指輕撫滑過皮膚，更像是在挑逗，抬頭看對方，結果看到沒有穿褲子，雙臀外露。對於檢方裁定不起訴處分，是認定對方接觸時沒有生理反應，但是與他所說沒有接觸不符。

許男辯稱，女方知道他是第三性，並沒有「以手部來回觸碰原告私密處」、「生殖器碰觸原告身體臀部」情形，應由她負舉證責任。檢方不起訴處分書也認為按摩身體過程中，可能與被按摩客人發生肢體碰觸，是否視為性騷擾行為，需要積極證據始得認定。

許男表示，自己的性別認同與原生生理性別不同，平日穿搭以女性服裝為主，當天所穿服裝並不是奇裝異服，沒有刻意暴露隱私部位。全身油壓只是個名稱，係按脖子、肩膀、背、腿、手等，私密處沒有按。當天按脖子、肩膀，到腰部的時候，需要半蹲，所以跨過她的臀部，當時雙方頭朝同方向，要按腰部的時候，她就說你在做什麼，他接著就起身，裙身因此會往上拉，多多少少會露出來，但不知道對方是趴著為何會看到臀部。

法院審理，只有女方單一述敘沒有積極證據，檢視雙方對話內容，許男沒有承認針對私密處按壓。該案雖然經警方認定性騷擾，送嘉義縣社會局進行裁罰，但是會議紀錄並未實際認定「以手部來回觸碰原告私密處」、「生殖器碰觸原告身體臀部」。許男前後證述一致，檢方也以不起訴處分。進行按摩時已知道是穿著女裝男性，且當時女裝為包臀短裙，可以預期會因施力或按摩方式而導致臀部部分露出，露出臀部行為雖然與性及性別有關，但並不會讓一般人心生畏怖、感受敵意或冒犯，非屬性騷擾。女方主張無理由，駁回其訴。

女子指控第三性男按摩師跨坐按摩時，生殖器碰觸她臀部涉嫌性騷提告賠償，嘉義地院以證據不足駁回。圖／本報資料照片
女子指控第三性男按摩師跨坐按摩時，生殖器碰觸她臀部涉嫌性騷提告賠償，嘉義地院以證據不足駁回。圖／本報資料照片

性騷擾 按摩 生殖器 私密處

延伸閱讀

遭女助理控性騷提告求償60萬！法院判免賠 邱臣遠將上訴

補習班先傳不當對待…後又涉性騷學生 桃園市府前後開罰70萬

昏迷病人生殖器刺納粹標誌！澳洲醫偷拍還分享 自認遭到冒犯

台中男戴假生殖器驚世逛大街 涉公然猥褻送辦

相關新聞

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像，還是偷拍論壇「創意私房」會員，遭判刑8個月，檢方上訴，法院昨天開庭，黃離開時面對...

黃子佼案為何可惡？她曝內幕：為滿足高級會員 14歲國二女被性侵228次

藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」會員、持有2259部未成年人性影像，判刑8個月，台灣高等法院昨天舉行準備程序庭，黃子佼庭...

指控第三性按摩師穿短裙跨坐性騷 嘉義女求償被法院駁回

嘉義有名女子到紓壓店脫光趴著按摩，她指控第三性男按摩人員穿著短裙跨坐臀部時，感受到對方生殖器，且似乎都往私密處按摩，又露...

販賣泡湯春光 皇池偷拍狼重判5年半

林姓男子偷拍台北市皇池溫泉御膳館性影像，上傳十七部至色情網路論壇「創意私房」販售，獲利一一三萬元，逾十人受害。士林地方法...

懷疑妻子與他人曖昧 莽夫逼迫他全裸磕頭拍畫面上傳IG觸法

蔡姓男子不滿1名男子疑與蔡妻有曖昧關係，持棍棒喝令被害男子脫光衣物後，下跪磕頭向他道歉，並拍下畫面。蔡男事後把被害人裸露...

學生時期遭性侵…她22年後請求百萬賠償 狼師逃過時效免賠

彰化縣一名戴姓教師22年前與13歲女學生發生性關係，女學生長大，鼓起勇氣揭發，並請求侵權行為損害賠償100萬元精神慰撫金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。