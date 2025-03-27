指控第三性按摩師穿短裙跨坐性騷 嘉義女求償被法院駁回

嘉義有名女子到紓壓店脫光趴著按摩，她指控第三性男按摩人員穿著短裙跨坐臀部時，感受到對方生殖器，且似乎都往私密處按摩，又露臀，她受到驚嚇、噁心、感到冒犯，提告賠償20萬元。男子否認性騷，辯稱按摩過程中有必要與客人發生肢體碰觸，可能起身時裙身上擺並非刻意露臀。法官也認為證據不足，駁回其訴。可上訴。

女子指控，在2023年10月15日前往嘉義縣許男開設的紓壓店進行全身按摩，在她全裸沒有穿內衣、褲趴著時，許男以手部來回觸碰私密處、故意穿著短裙丁字褲跨坐將生殖器碰觸身體臀部，露出臀部，她受到驚嚇、噁心，感到冒犯立刻要求結束按摩。請求賠償精神慰撫金20萬元。

她表示，在未告知她的情況下，跨坐臀部上，感覺到他的生殖器在臀部上，雖然沒有感受到他有生理反應，但後來的手法都覺得往私密處按摩，接著他用手指輕撫滑過皮膚，更像是在挑逗，抬頭看對方，結果看到沒有穿褲子，雙臀外露。對於檢方裁定不起訴處分，是認定對方接觸時沒有生理反應，但是與他所說沒有接觸不符。

許男辯稱，女方知道他是第三性，並沒有「以手部來回觸碰原告私密處」、「生殖器碰觸原告身體臀部」情形，應由她負舉證責任。檢方不起訴處分書也認為按摩身體過程中，可能與被按摩客人發生肢體碰觸，是否視為性騷擾行為，需要積極證據始得認定。

許男表示，自己的性別認同與原生生理性別不同，平日穿搭以女性服裝為主，當天所穿服裝並不是奇裝異服，沒有刻意暴露隱私部位。全身油壓只是個名稱，係按脖子、肩膀、背、腿、手等，私密處沒有按。當天按脖子、肩膀，到腰部的時候，需要半蹲，所以跨過她的臀部，當時雙方頭朝同方向，要按腰部的時候，她就說你在做什麼，他接著就起身，裙身因此會往上拉，多多少少會露出來，但不知道對方是趴著為何會看到臀部。

法院審理，只有女方單一述敘沒有積極證據，檢視雙方對話內容，許男沒有承認針對私密處按壓。該案雖然經警方認定性騷擾，送嘉義縣社會局進行裁罰，但是會議紀錄並未實際認定「以手部來回觸碰原告私密處」、「生殖器碰觸原告身體臀部」。許男前後證述一致，檢方也以不起訴處分。進行按摩時已知道是穿著女裝男性，且當時女裝為包臀短裙，可以預期會因施力或按摩方式而導致臀部部分露出，露出臀部行為雖然與性及性別有關，但並不會讓一般人心生畏怖、感受敵意或冒犯，非屬性騷擾。女方主張無理由，駁回其訴。