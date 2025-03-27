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黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

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黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

藝人黃子佼（左）持有未成年人性影像遭判刑，案經上訴，高院昨舉行準備程序庭，黃子佼出庭應訊，庭訊後他步出法院在上車時，對著媒體記者的鏡頭前深深的一鞠躬，隨即上車離去。記者王宏舜／攝影
藝人黃子佼（左）持有未成年人性影像遭判刑，案經上訴，高院昨舉行準備程序庭，黃子佼出庭應訊，庭訊後他步出法院在上車時，對著媒體記者的鏡頭前深深的一鞠躬，隨即上車離去。記者王宏舜／攝影

藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像，還是偷拍論壇「創意私房」會員，遭判刑8個月，檢方上訴，法院昨天開庭，黃離開時面對鏡頭鞠躬5秒，外界更認為是在為復出鋪路。不過台北市議員苗博雅先前就曾開直播揭露黃的行徑，念判決書一度哽咽，苗表示，未成年受害者高達35人，最小年僅10歲，且都是知情情況下購買，「這樣的人有資格重返演藝圈嗎？」

這支影片是苗博雅12日於日本市政考察所開的直播，當時藝人曾國城等人表態希望讓黃子佼回到螢光幕前，苗博雅在直播解析判決書，她強調內容可能會讓人不舒服、甚至勾起某些人創傷回憶，「因為黃子佼看的不是A片，是虐童影片」。

苗博雅說，在2014年2月註冊成為「創意私房」的會員，黃子佼持有性影像的兒童及青少年被害人共35名，檔案數量高達2259個，判決書每一個編號都是受害者，內容包含裸露胸部、陰部，檔名內容更寫道「小高一」等，顯見黃是有意識在下載這些未成年影片，且有些檔案竟以被害者真實姓名命名，包括其社群、學生證等個資，買方都能同時購買。

其中判決中年紀最小的受害者年僅10歲，受害者當時僅小四就被拍下影片，個資也附帶販賣，苗博雅在唸判決書時一度哽咽強調，這些論壇會員在購買這些影片時，清楚知道對方未成年且是在非自願的情況下拍攝，「面對這樣的人你怎麼會認為他有資格重返演藝圈。」

而直播中也有不少網友氣憤留言，「聽了好難過」、「為什麼判那麼輕」、「真的是變態」、「他殺了上千人」、「樣的人下十八層地獄都不夠，真的超級可惡的」。

創意私房 影片 未成年 苗博雅 黃子佼

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