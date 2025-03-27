販賣泡湯春光 皇池偷拍狼重判5年半

士林地方法院。記者李隆揆／攝影 林姓男子偷拍台北市皇池溫泉御膳館性影像，上傳十七部至色情網路論壇「創意私房」販售，獲利一一三萬元，逾十人受害。士林地方法院認定，林造成被害人身心受創，使社會上人人自危，昨依販賣性影像罪判刑五年六月，另依公然猥褻罪判拘役卅天；可上訴。

檢警調查，綽號「老馬」身分不詳網友在網路主持創意私房，規定其他網友最低繳交人民幣一八○○元，經審核後可成會員，獲得買賣性影像資格，只用虛擬貨幣交易，規避查緝。

林姓男子等人二○一九年八月申請創意私房會員，販售偷拍影像牟利，二○二一年六月起將雨傘傘面挖洞暗藏攝影鏡頭或以針孔攝影機，在台北市四處偷拍，包括拍攝北市北投區皇池溫泉泡湯民眾性影像，及尾隨女子拍攝裙底，上網由共犯加工浮水印，上傳創意私房販賣。

二○二三年七月，林以「Argos原創湯旅」為題，陸續發布十七部在皇池溫泉偷拍影片。檢警循交易金流鎖定林，去年六月搜索查扣十七支手機、加工過的雨傘、運動相機等證物，查出林多次上傳性影像，其中以皇池溫泉影片獲利一一三萬元，逾十人受害，士院考量仍有被告未到案，林有串證之虞，裁定羈押禁見。

檢方去年十月依販賣他人遭竊錄身體隱私部位影像、侵入建築、公然猥褻、個人資料保護法等罪起訴林，批犯罪手段令人不齒，危害被害人身心甚鉅，建請法院重懲，十二名共犯偵辦中。去年十二月開庭，林坦承犯行，法官命卅萬元交保，並限制住居、出境、出海、不得外出，加以科技監控。

士院審酌林自白及手機鑑識等證據，認定多次偷拍及販賣他人泡湯、裙底性影像，甚至侵入皇池溫泉，考量牟利手段嚴重侵害他人性隱私，造成被害人身心受創，使社會上人人自危，加重其刑，宣告超過法定刑五年的五年六月徒刑。