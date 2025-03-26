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更裁交保兩樣情！涉貪警林明佐坐輪椅叫小黃 博弈總裁陳政谷直奔豪車離去

懷疑妻子與他人曖昧 莽夫逼迫他全裸磕頭拍畫面上傳IG觸法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蔡姓男子不滿1名男子疑與蔡妻有曖昧關係，持棍棒喝令被害男子脫光衣物後，下跪磕頭向他道歉，並拍下畫面。蔡男事後把被害人裸露性器官下跪磕頭畫面，上傳網路觸法。法官審理時，蔡男認罪，並賠償被害人獲得原諒，判刑6月，緩刑2年。

檢方起訴指出，蔡男不滿1名男子與蔡妻疑有曖昧，3月19日凌晨夥同李男砸毀被害男子的轎車擋風玻璃，被害人駕車逃離現場。蔡男打電話要求被害男子返回現場，並在對方回來時，蔡和李手持棍棒打傷對方。

蔡男後來單獨限制被害男子離開，持棍棒喝令被害男子自行脫光全身衣物，逼令下跪磕頭道歉，再用手機拍下被害裸露性器及下跪磕頭道歉等性影像畫面。蔡男還恫稱被害人，要一條腿或當月底前賠償50萬元？被害人唯恐遭受不利，允諾賠償才得以離去。

蔡男後來將拍攝的性影像畫面，未經被害人同意，張貼在IG限時動態，使不特定人得以觀看。被害人事後未付允諾的50萬元賠償金並報警，警方通知蔡、李到案說明後，將全案送辦。

基隆地檢署檢察官偵查後，依毀損、傷害罪嫌起訴蔡男和李男，另依涉嫌無故散布強暴攝錄之性影像罪起訴蔡男。被害男子後來撤告毀損、傷害罪，基隆地院審理後不受理。

蔡男涉犯無故散布強暴攝錄之性影像罪部分，蔡男在法官審理時認罪，並與被害人達成調解及賠償損害，法官認為蔡男犯後具悔意與彌補之心，判刑6月。被害人獲得蔡男道歉賠償後，表示希望從輕量刑，並同意宣告緩刑。法官指蔡男一時失慮觸法，經偵審程序及科刑教訓，當知警惕，宣告緩刑2年。

蔡姓男子不滿1名男子疑與蔡妻有曖昧關係，持棍棒喝令被害男子脫光衣物，磕頭道歉，並拍下畫面上傳網路觸法。基隆地方法院法官依無故散布強暴攝錄之性影像罪判刑6月，緩刑2年。聯合報系資料照片
蔡姓男子不滿1名男子疑與蔡妻有曖昧關係，持棍棒喝令被害男子脫光衣物，磕頭道歉，並拍下畫面上傳網路觸法。基隆地方法院法官依無故散布強暴攝錄之性影像罪判刑6月，緩刑2年。聯合報系資料照片

傷害罪 基隆 被害人

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